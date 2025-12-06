Любитель в Золотом треугольнике Виктории наткнулся на кварцевый образец с более чем 2,5 кг золота, используя металлоискатель стоимостью до $1000.

В штате Виктория в Австралии обычный выход на поиски сокровищ превратился для любителя-искателя в историю, которой теперь восхищаются по всей стране. Мужчина с бюджетным металлоискателем наткнулся на камень, внутри которого оказалось почти 2,5 кг чистого золота - примерно 83 тройские унции, стоимостью около $160 тысяч, пишет Earth.com.

Находку сделали в знаменитом Золотом треугольнике - регионе, где золото добывают еще с XIX века. Именно здесь сохранились одни из самых богатых залежей в мире, и время от времени любители находят образцы, похожие больше на музейные экспонаты, чем на случайные самородки.

Рекордная удача в земле с богатой историей

Анонимный искатель принес камень весом примерно 4,5 кг в магазин в Джилонге. Внутри была смесь кварца и золота - не речной самородок, а "капилляр" из древней кварцевой жилы, который сохранил в себе историю движения золотосодержащих жидкостей в недрах.

Большинство детектористов находят лишь мелкие хлопья - иногда даже не на покрытие горючего за день. Найти килограммы золота за раз почти нереально, поэтому даже ветераны отрасли называют это счастливым случаем, а не реалистичной целью.

Мужчина пользовался недорогим Minelab Equinox 800, который стоит менее $1000. Устройство работает по принципу переменного электромагнитного поля, и хотя дорогие модели дают более точный сигнал, физика одна для всех - если катушка проходит над металлом, золотой самородок будет обнаружен.

Почему в Виктории до сих пор находят золото

Центральная Виктория - часть золотодобывающей провинции, давшей миру более 80 миллионов тройских унций золота. Залежи формировались миллионы лет, когда горячие жидкости поднимались сквозь трещины в породах и оставляли тонкие слои металла в кварцевых жилах.

Эрозия со временем разрушала эти жилы, смещая куски ближе к поверхности - именно такие образцы и находят современные старатели.

Высокие цены на драгоценный металл и соцсети снова привели тысячи людей в леса Виктории. Большинство возвращаются с мелкими находками, но иногда истории вроде этой меняют жизнь.

Для счастливчика большой сюрприз произошел после нескольких сигналов детектора и часа копания. Он зашел в магазин, надеясь на небольшую оценку, а вышел с осознанием, что находка может закрыть долги или оплатить обучение.

Специалисты напоминают, что такие случаи - исключение, а не правило. Геология награждает не надежды, а настойчивость, знание местных пород и понимание того, как работает техника.

