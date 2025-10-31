Эксперты говорят, что попытки Трампа возобновить ядерные испытания могут занять годы и обойтись в миллионы долларов.

Президент США Дональд Трамп приказал Пентагону немедленно возобновить ядерные испытания. Этот шаг может разрушить глобальное табу, существующее уже три десятилетия. И это уже вызвало тревогу и недоумение среди экспертов. Они считают, что физические испытания устарели и только ускорят гонку вооружений.

Однако решение Трампа опирается на распространенный в его администрации аргумент: испытания необходимы для противодействия растущей угрозе со стороны таких стран, как Россия, Китай и Северная Корея, которые в последние годы модернизировали свои ядерные программы, пишет The Washington Post.

По мнению сторонников возобновления испытаний, США хотя бы должны быть готовы к испытаниям, чтобы ответить, если начнут их противники.

"Мы стоим на месте с тем же ядерным арсеналом, что и 50 лет назад. Нужно показать, что нас не запугают автократы из Пекина, Москвы и Пхеньяна", — заявил исследователь ядерного оружия из консервативного фонда Heritage Роберт Питерс.

Хотя Трамп заявил, что поручил "Военному департаменту" возобновить испытания, на деле этим займется Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики, а не Пентагон. Это ведомство управляет испытательным полигоном в Неваде, примерно в 105 км к северо-западу от Лас-Вегаса, где США в последний раз провели ядерный взрыв под горой Рейнир в сентябре 1992 года.

Испытания были прекращены при Джордже Буше-старшем и затем запрещены международным Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который запрещает любые ядерные взрывы. США договор не ратифицировали, а Россия отозвала ратификацию в 2023 году.

Главные проблемы возобновления ядерных испытаний со стороны США

Бывшие сотрудники полигона отмечают, что возвращение к испытаниям будет дорогостоящим и технически сложным — ведь опыт проведения таких работ утрачен: современные ядерные исследования основаны на компьютерном моделировании и "субкритических" тестах, не доводящих процесс до взрыва.

Экс-федеральный чиновник Пол Дикман, участвовавший в ядерных испытаниях, отметил, что главная проблема при возобновлении программы — кадровая. По его словам, специалисты, которые проводили испытания, были не кабинетными теоретиками, а инженерами-практиками с реальным опытом. Сейчас таких людей практически не осталось.

Инфраструктура полигона также требует восстановления: по словам очевидцев, оборудование для бурения превратилось в "ржавую яму". К тому же многие сотрудники NNSA были уволены в рамках инициативы Илонa Маска U.S. DOGE Service или отправлены в неоплачиваемые отпуска из-за текущей приостановки работы правительства.

"Это люди, которые создают оружие, обогащают материалы, проводят тестирование запасов", — сказала конгрессвумен от Невады Дина Титус, которая намерена внести законопроект о запрете финансирования любых новых испытаний.

Кроме того, сообщается, что возобновление испытаний займет годы, другие утверждают, что простой тест можно провести за полгода. Даже такой тест обойдется примерно в 100 миллионов долларов. Питерс также считает, что ожидание в несколько лет является "недопустимым". Поэтому Трамп может принять решение о надземном испытании. Хотя США не проводили атмосферных ядерных испытаний с 1962 года.

Они были запрещены международным Договором о частичном запрещении ядерных испытаний 1963 года, который также запрещает испытания под водой и в космосе.

Когда в последний раз проходили ядерные испытания

СМИ пишет, что Россия последний раз проводила ядерное испытание в 1990 году, Китай — в 1996-м. В XXI веке единственной страной, проводившей ядерные взрывы, остается Северная Корея — последний раз был в 2017 году.

Во время первого срока Трампа чиновники уже обсуждали возможность проведения испытаний, утверждая, что Россия, вероятно, проводит секретные тесты маломощных зарядов. Однако специалисты по нераспространению ядерного оружия относятся к этим утверждениям осторожно, указывая на отсутствие доказательств. К тому же, США тоже проводят субкритические испытания — "взрывы, останавливаемые до того, как плутоний достигает критической массы".

Некоторые эксперты считают, что решение Трампа может быть ответом на сообщения о разработках России ядерных ракет и торпед с ядерной тягой, способных двигаться с высокой скоростью и почти неограниченной дальностью.

Бывшие чиновники добавляют, что возобновление испытаний не принесет США преимуществ, а наоборот, устранит одно из их ключевых преимуществ: из более чем 2000 ядерных взрывов в мире примерно половина была проведена именно США.

Ядерные испытания в мире - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в ООН раскритиковали заявление Трампа о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что сейчас ядерные риски и так слишком высоки.

Кроме того, мы также рассказывали, что Трамп может развязать руки Китаю и РФ. Если США вернутся к испытаниям, это может поставить под угрозу договор, который на протяжении десятилетий сдерживал большинство государств от таких шагов.

