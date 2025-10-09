Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова опубликовала очередную порцию обвинений в адрес Украины.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что якобы Украина продает западное оружие и боеприпасы в Африку. Эти обвинения она разместила у себя в Telegram-канале.

"Появляются все новые свидетельства поддержки режимом Зеленского террористических группировок Сахаро-Сахельского региона Африки", - говорится в ее заявлении.

Захарова утверждает, что якобы силовые структуры правительства национального единства Ливии при посредничестве Великобритании наладили взаимодействие с Украиной. По ее словам, Киев поставляет беспилотники, а также проводит тренировки с участием инструкторов Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как заявила спикер МИД России, якобы в Судане колумбийские и украинские наемники, воюющие на стороне "повстанцев", понесли большие потери в боях в западной части страны. Захарова добавила, что они использовали "беспилотники украинского производства".

"Вся эта преступная деятельность связана с массовой незаконной продажей ВСУ западных вооружений и боеприпасов. Их наличие у террористических группировок фиксируется в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго, Мали, Нигере, Судане, Сомали, Сирии, Центральноафриканской Республике, Чаде", - утверждает российский депутат.

Захарова добавила, что "кражи оружия", которое предоставляют Киеву, якобы "происходят как на этапе их передачи в войска, так и на передовой".

"Установленные иностранными спонсорами GPS-трекеры на оружии демонтируются, а его исчезновение списывается как боевые потери для дальнейшего вывоза и реализации за рубежом", - утверждает она.

Более того, представитель российского МИД заявила, что якобы есть "факты", подтверждающие участие законной ливийской власти и украинцев в организации террористических операций в странах Сахеля, включая Нигер.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии Ральф Гофф предполагает, что если западные страны не будут жестко реагировать на диверсии со стороны России, тогда может произойти еще большая эскалация. Гофф добавил, что достаточно лишь вспомнить поджог торгового центра в Польше, попытки установить взрывчатку на самолетах, которые вылетали из Литвы, или заговор с целью убийства генерального директора Rheinmetall. Он отметил, что эти случаи доказывают, что ГРУ является очень опасной службой и не исключил, что Россия способна и на худшие вещи.

Также мы писали, что некоторые западные СМИ утверждают, что трое немецких депутатов участвовали в закрытом праздновании дня рождения российского диктатора Владимира Путина, которое проходило в российском посольстве в Берлине. Указывается, что среди гостей журналисты заметили депутатов от АдГ - Ганса-Томаса Тильшнайдера, Флориана Шредера и Франка Отто Лизурека. Примечательно, что Тильшнайдер уже известен своими пророссийскими заявлениями и скандальным визитом на оккупированный восток Украины в 2022 году.

