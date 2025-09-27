Он, в частности отметил, что Венгрия не ввязывается в "войну по соседству".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал очередное провокационное заявление о войне в Украине, отметив, что Венгрия является суверенной страной и ее правительство придерживается суверенной политики. А также то, что они делают то, что служит интересам их нации, - защищают безопасность венгров и не ввязываются в "войну по соседству".

"Поэтому я могу понять разочарование министра иностранных дел Украины: им пока не удалось втянуть нас в свою войну, и какими бы провокационными ни были его заявления, им это не удастся и в будущем", - написал Сийярто на своей странице в Х (Twitter).

Ситуация между Украиной и Венгрией - что известно

Как сообщалось, ранее Венгрия ввела санкции против трех должностных лиц Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в связи со смертью мобилизованного этнического венгра, который имел двойное гражданство.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о "зеркальном ответе" и запрете на въезд для трех высокопоставленных венгерских военных.

Впоследствии Сийярто отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в украинском воздушном пространстве были зафиксированы, вероятно, венгерские дроны-разведчики. Сийярто опроверг это и отметил, что Зеленский якобы видит "то, чего на самом деле нет".

В ответ на заявление Сийярто Сибига в X (Twitter) отметил, что "мы начинаем видеть", в частности "лицемерие и моральную деградацию вашего правительства, открытую и скрытую работу против Украины и остальной Европы, служение Кремлю в качестве лакея".

