Ван И заявил, что стороны должны "устранить коренные причины кризиса".

Китай поддерживает усилия, направленные на мирное урегулирование войны в Украине, и планирует выступать посредником и содействовать переговорам. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И во время встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщается на сайте китайского МИД.

Он заявил, что в нынешних условиях глобальной нестабильности страны БРИКС должны играть активную роль в поддержании мира, развития и справедливости в мире.

Ван И подчеркнул, что необходимо сохранять объективную и беспристрастную позицию, настаивать на разрешении разногласий путем диалога и переговоров, оказывать поддержку ООН и способствовать политическому урегулированию конфликтов - в частности в Украине и на Ближнем Востоке.

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"Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и надеется, что заинтересованные стороны устранят коренные причины кризиса и как можно скорее достигнут справедливого, прочного и обязательного мирного соглашения, приемлемого для всех сторон", - заявил Ван И.

Китай и война в Украине

Как писал УНИАН, в МИД Украины вызвали посла Китая из-за участия его граждан в войне на стороне РФ. В частности украинские спеслужбы передали китайской стороне доказательства участия китайцев в войне, а дипломаты призвали Пекин прекратить поддержку России в ее агрессии.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у Китая есть средства, чтобы помочь Украине закончить войну с РФ.

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