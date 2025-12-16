Туск подчеркнул, что во время переговоров "впервые стало полностью очевидно, "что американцы, европейцы и Украина на одной стороне".

В случае нового нападения России на Украину США дадут агрессору военный ответ. Об этом в интервью заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Onet.

"Я впервые слышу это от американских переговорщиков, и Стив Уиткофф очень четко заявил, что Америка обязуется предоставить гарантии безопасности Украине таким образом, чтобы у россиян не было сомнений, что американский ответ будет военным, если россияне снова нападут на Украину. Поэтому, в определенном смысле, это похоже на статью 5, но я бы не ссылался непосредственно на статью 5, потому что это может только усложнить дальнейшие переговоры. Но декларация, которую мы услышали сегодня, была действительно далеко идущей", - заявил он.

Туск также отметил, что во время переговоров "впервые стало полностью очевидно, "что американцы, европейцы и Украина на одной стороне".

Он отметил, что единственный реальный шанс убедить Россию начать серьезные переговоры о прекращении войны или хотя бы прекращении огня - это объединение всего Запада.

"Крайне важно, чтобы мы вместе с американцами и украинцами действовали как союзники, чтобы россияне и Путин увидели, что между этими тремя сторонами нельзя вбить клин", - подчеркнул он.

По его словам, американцы убеждены, что смогут вместе с европейцами построить серьезные гарантии безопасности для Украины.

Вопрос территорий

Туск отметил, что потенциальные территориальные уступки остаются открытым и очень сложным вопросом, который требует серьезного рассмотрения со стороны Украины. При этом он подчеркнул, что Польша не будет оказывать никакого давления по этому вопросу, и что решение может быть результатом только оценки и расчетов самих украинцев.

"Наша задача - поддержать их в этих переговорах, чтобы не было никакого триумфа России в этом противостоянии. Но это все еще очень сложная задача", - сказал Туск.

Отправит ли Польша войска в Украину

На вопрос о присутствии международных военных сил в Украине как гарантии безопасности Туск подчеркнул, что у Польши будут другие задачи.

"В любом случае Польша будет ключевым узлом - не только Ясенка, но и наши порты, вся логистика в восстановлении Украины", - сказал он.

В то же время, по его словам, Польша сама будет решать, "куда направлять войска, а куда нет".

Гарантии безопасности для Украины

Лидеры стран Европы предложили шестипунктный план гарантий безопасности для Украины.

Среди них - сохранение численности ВСУ на уровне до 800 тысяч человек в мирное время, управляемые Европой "многонациональные силы", которые будут формироваться при участии "коалиции решительных" при поддержке Вашингтона, механизм контроля за соблюдением прекращения огня во главе с США, юридически обязывающие гарантии безопасности, инвестиции в восстановление Украины и решительная поддержка вступления Украины в Европейский Союз.

