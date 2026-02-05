У Трампа ответили, сколько еще готовы поставлять Украине оружие

Это будет как оружие для самообороны, так и наступательное вооружение.

Америка продолжит отправлять оружие в Украину через НАТО, включая наступательные системы, до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью NewsMax.

"Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине", - заявил он.

Он добавил, что это будет как оружие для самообороны, в частности, средства противовоздушной и противоракетной обороны, так и наступательные вооружений, "которые позволят им продолжать борьбу, защищать себя и гарантировать, что их страна не будет захвачена".

"Президент Трамп ясно высказался по всем этим вопросам. В рамках НАТО нам необходимо, прежде всего, сохранять единство нашей коалиции, а во-вторых, обеспечить укрепление наших союзников – всех стран Европы и Канады, потому что именно эта сила в конечном итоге станет гарантией мира, чтобы после завершения этой войны мы не столкнулись с новым вторжением на европейский континент", - подчеркнул Уитакер.

Помощь США для Украины

Ранее Financial Times писало, что поддержка США является важной для Украины. Тем не менее, в издании считают, что ее прекращение не станет критическим ударом для Киева. Украинские и европейские чиновники рассказали журналистами, что страны Европы стали использовать больше собственных ресурсов, чтобы поддержать Украину.

Также ранее сообщалось,что Министерство обороны Украины и американская компания RTX обсудили ускорение поставок ракет для систем Patriot и переход к глубокой промышленной кооперации для усиления противовоздушной обороны Украины.

