Соединенные Штаты Америки не пытаются развалить НАТО или подорвать существующий мировой порядок. Такое заявление сделал посол США при Альянсе Мэтью Уитакер в ответ на критический отчет Мюнхенской конференции по безопасности, пишет The Guardian.

Журналисты отметили, что в этом отчете редакторы предупредили, что наибольший вызов либеральному международному порядку "исходит изнутри" из-за кардинального изменения в мышлении администрации США относительно своих союзов. Уитакер говорит, что "полностью отвергает все, что только что услышал".

По его словам, в Вашингтоне стремятся лишь "сбалансировать" распределение оборонного бремени между различными странами НАТО, побуждая европейских союзников "делать больше и быть способными и сильными, потому что именно эта сила гарантирует мир".

"Это первое, что я отвергаю; мы пытаемся сделать НАТО сильнее, а не выйти из него или развалить его. Сделать так, чтобы оно работало так, как было задумано, как альянс 32 сильных и способных союзников", – сказал Уитакер.

Кроме того, посол США при НАТО утверждает, что Штаты хотят оспорить "несправедливые" торговые соглашения с Европой. По его словам, они "превратились в преимущество для Европы и привели к значительному торговому профициту с США".

Также в Вашингтоне разочарованы тем, что европейские союзники больше времени тратят на обсуждение проблем, чем на их решение, говорится в материале. Уитакер подчеркнул, что партнеры в Европе должны увеличить расходы на оборону и показать, что могут выполнить обещания – речь, в частности, о новых целях НАТО по расходам.

Политика США в отношении Гренландии

Когда Уитакера спросили о ситуации вокруг Гренландии, он настаивал, что интерес США к этой территории заключается только в том, чтобы Гренландия – как часть Дании или независимая страна в будущем – могла защищаться от России и Китая:

"Китайцы сделали две попытки, по крайней мере в Гренландии: первая – через порты, пытаясь инвестировать в порты, а вторая – через попытку инвестировать в аэропорт, и это реальные проблемы".

Издание отмечает, что это неоднократно ставилось под сомнение датскими чиновниками.

Примечательно, что посол США при НАТО несколько дистанцировался от агрессивных заявлений американского президента Дональда Трампа. По его словам, во время первого срока Трампа он понял, что "реагировать на каждый пост в Truth Social или твит президента Трампа было бы полноценной работой". Хотя и добавил, что базовый анализ безопасности является обоснованным.

Политика США в отношении Европы: последние новости

В Европе срочно ищут альтернативы американским платежным гигантам Visa и Mastercard. Эксперты и банкиры предупреждают, что их доминирование на рынке стало критической уязвимостью для Еврозоны. Отмечается, что в случае ухудшения отношений с США эта ситуация может быть использована как оружие.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что НАТО нужно "переосмыслить". По его словам, в Европе должны радикально увеличить свои инвестиции в оборонные возможности, чтобы играть значимую роль.

