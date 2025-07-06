Китай будет саботировать все мирные инициативы по Украине кроме тех, которые предложит сам.

На днях СМИ написали, что министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с главным дипломатом ЕС Каей Каллас якобы заявил, что Пекин не может допустить поражения России в войне против Украины. Вряд ли эта новость кого-то удивила, но мало кто пытается детально разобраться, почему для Китая так важно, чтобы война в Украине продолжалась.

Отставной генерал австралийской армии и военный аналитик Мик Райан, который уделяет много внимания российско-украинской войне, видит как минимум три весомые причины того, почему Пекину выгодно, чтобы Украина истекала кровью. Свои размышления он опубликовал на платформе Substack.

"Несмотря на заявления Китая о том, что они не являются стороной в войне и что они стремятся к мирным переговорам, Ван И подтвердил стратегическую призму, сквозь которую Китай на самом деле смотрит на войну. Их расчет таков: Китаю выгодно продолжение войны в Украине", - пишет аналитик.

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По мнению Мика Райана, китайские политические лидеры однозначно рассматривают войну в Украине как чистый положительный фактор для Китая, а моральная трагедия войны для них не имеет значения. Он заметил, что Пекин не проявил никакого сочувствия к украинскому народу с момента начала полномасштабной попытки России покорить страну в феврале 2022 года.

По мнению обозревателя, существует три основные причины, почему Си Цзиньпин и его советники рассматривают продолжение войны в Украине как преимущество для Китая в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Первая причина - стратегические интересы Китая: война в Украине поглощает значительную часть внимания руководства США.

"Каждая минута, которую американские политические и стратегические лидеры тратят на размышления об Украине, - это минута, когда они не могут сосредоточиться на китайской угрозе. Каждый доллар, потраченный на военную и экономическую помощь Украине, - это доллар, который нельзя инвестировать в защиту западной части Тихого океана от китайской агрессии", - объясняет Райан логику Пекина.

Вторая причина - экономические выгоды: с начала широкомасштабного вторжения войск Путина в Украину торговля Китая с Россией значительно выросла.

Аналитик отмечает, что Китай получил возможность покупать много российских энергоносителей и другого сырья по сниженным ценам, поскольку России больше некому их продавать. Зато в обратном направлении значительно выросли поставки высокотехнологичной продукции, которую Россия больше не может покупать на Западе.

Третья причина - идеологические преимущества: с точки зрения Пекина, война России в Украине является частью более широкого противостояния, которое такие страны, как Китай, Россия и Иран, ведут против западного доминирования.

"Война в Украине позволяет Си изображать конфликт как борьбу, навязанную России НАТО и Америкой. Кроме того, с точки зрения Си, это оправдывает усиленное внимание к национальной безопасности, повышение политической чистоты высшего гражданского и военного руководства, а также модернизации китайских войск", - пишет Райан.

Аналитик добавил, что для Пекина удобна ситуация, когда всю "тяжелую работу" в противостоянии Западу делает Россия, а Китай получает политические дивиденды.

"Отказ Китая от участия в саммите мира по Украине в июне 2024 года в Швейцарии является еще одним доказательством того, что Коммунистическая партия Китая не является честным или беспристрастным посредником по войне в Украине. Она отказывается оставить своего российского партнера и, вероятно, будет работать за кулисами, чтобы саботировать любые мирные предложения, которые не предложит Министерство иностранных дел Китая", - резюмирует он.

Россия и Китай: последние новости

Как писал УНИАН, так называемый союз "медведя" и "дракона" заставляет Запад изрядно нервничать. Однако до сих пор у Пекина и Москвы было больше общей риторики, чем совместных действий в противостоянии демократическому миру.

Здесь показательно вчерашнее заявление генсека НАТО Марка Рютте. Он предполагает, что Китай может натравить Россию прямо атаковать страны НАТО, чтобы отвлечь внимание Запада от китайского вторжения на Тайвань.

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