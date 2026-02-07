Зеленский рассказал, какие документы о гарантиях безопасности будут подписывать сначала

Сразу есть несколько документов о гарантиях безопасности, которые будет подписывать Украина с США, со странами Коалиции желающих, с США и Европой, а затем четырехсторонний документ - Украина, США, Европа, Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, каким образом будут подписываться документы о предоставлении Украине юридически обязывающих гарантий безопасности. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

В частности, у президента спросили, являются ли документы о гарантиях безопасности Украины с США и Украины с европейцами разными документами.

Президент рассказал о последовательности подписания документов, которые будут иметь отношение к завершению войны.

Видео дня

Гарантии безопасности от США

Сначала Украина ожидает утверждения гарантий безопасности от США в правовой плоскости в Конгрессе.

"Первое: мы с Америкой подписываем двусторонний документ о гарантиях безопасности, который идет в Конгресс Соединенных Штатов и в парламент Украины. Здесь все абсолютно понятно", - отметил Зеленский.

Гарантии безопасности от стран Коалиции желающих

По его словам, страны Коалиции желающих также должны утвердить их гарантии в национальных парламентах.

"Второе. Предполагалось, что есть Коалиция желающих и договор, который идет в парламенты Европы и других стран, которые являются участниками Коалиции желающих", - сообщил Зеленский.

Вступление в Европейский Союз

Также еще одно направление - это вступление Украины в Европейский Союз по ускоренной процедуре.

"Третье. ЕС, который закреплен в 20 пунктах. Тогда должна быть договоренность уже с ЕС и карта действий, что Украина должна очень быстро делать, чтобы получить фаст-трек и чтобы это действительно сработало как гарантия безопасности для Украины и всей Европы и не было нарушено Россией", - добавил Зеленский.

Совместный документ Украины, США и Европы

"И один короткий рамочный документ, как объединить всех - Украину, Америку и Европу и другие страны, участницы Коалиции желающих, по гарантиям безопасности", - сообщил президент.

Кроме того, у главы государства спросили, следует ли доверять США как гаранту безопасности.

"У них самые сильные гарантии безопасности, которые должны быть подписаны президентом Америки и закреплены юридически Конгрессом Соединенных Штатов. Поэтому мы доверяем такой структуре, это сильные гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

При этом, по словам президента, сложно сказать, доверяют ли страны НАТО, например, друг другу, если Россия нападет на одну из стран Альянса.

"Они доверяют. А будет ли помощь? Посмотрим. Никто не проверял. Но в большинстве своем все доверяют и верят, что НАТО будет заступаться за то или иное государство независимо от того, какой у него размер и какой статус - ядерный, безъядерный, где оно географически находится - ближе к России или дальше. Если есть государство-член НАТО, и если будет агрессия на территорию этого государства, то будет ответ, - все этому доверяют. То же самое и здесь. Здесь будут гарантии безопасности, подкрепленные соответствующим голосованием. И мы будем верить, что то, что там написано, будет введено в случае нарушения договоренности", - подчеркнул украинский лидер.

Украина получит гарантии безопасности в любом случае

В частности, у президента спросили, кто именно - американцы или россияне - не хотят, чтобы Украина сначала подписала гарантии с США.

"Я не думаю, что "русские" очень хотят, чтобы мы что-то с США подписывали. Но мы это не обсуждаем. Так будет. Независимо от того: кому нравится, кому - нет. Украина будет получать гарантии безопасности. Без гарантий безопасности не может быть окончания войны. Это абсолютно стопроцентная фабула. Все это понимают", - сообщил Зеленский.

По его словам, для того, чтобы была окончание войны, нужна безопасность.

США возьмут на себя обязательства, что никто не будет блокировать вступление Украины в ЕС

Также он ответил на вопрос, рассматривается ли членство Украины в Евросоюзе как гарантия безопасности.

"Я уже говорил, что мы технически будем готовы к 27-му году. И я поэтому говорил европейским лидерам - мы готовы. И нужно нас понять. Вы говорите об окончании войны и одновременных гарантиях безопасности. И ЕС для нас - это гарантии безопасности", - отметил президент.

При этом, по его словам, американцы говорят, что Россия не будет противиться вступлению Украины в ЕС. И приобретение членства в ЕС закреплено в 20-пунктном плане.

"А я, как президент Украины, говорю, что я не верю, что Россия не будет останавливать наше движение в ЕС. Потому что есть практика не своими руками, а через других субъектов это делать - и мы все понимаем, какие это субъекты. Поэтому мы и говорим: назовите дату. Почему конкретную дату? Потому что под датой будет подпись Украины, Европы, США и России. Это 20 пунктов плана, там четыре стороны подписанты. Европа, которая подписывает. И Соединенные Штаты Америки берут на себя обязанность, что она является гарантом, что никто не будет блокировать", - рассказал Зеленский.

Например, он уточнил, будут ли Соединенные Штаты Америки работать с некоторыми европейскими субъектами политически, чтобы они не блокировали вступление Украины в ЕС.

"Да, они берут на себя эту ответственность. И кто-то от ЕС, кто будет их представлять на подписании", - отметил глава государства.

О договоренности по восстановлению Украины

Кроме того, президент рассказал о Prosperity Package (пакете экономического процветания Украины).

"Очень хорошо, что сейчас американцы с европейцами начали говорить об этом, потому что сначала предполагались разные документы. И мы об этом говорили. Могут быть разные, но тогда это разные планы восстановления, разные фонды. Наверное, было бы сложно. Восстанавливаем одно государство, а имеем разные планы по восстановлению. Поэтому сейчас американцы говорят с европейцами, чтобы был один документ", - подытожил Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский заявил, что Украина получила "новый сигнал" относительно условий окончания войны. Однако он заверил, что не будет подписывать никаких документов об изменении статуса оккупированных украинских территорий. Украина отстаивает позицию, что сначала нужно подписать документ о гарантиях безопасности от США, а затем переходить к мирному соглашению о завершении войны.

По данным издания Politico, Украина готовится к тому, что гарантии безопасности окажутся бесполезными, и поэтому должна быть готова самостоятельно гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не вернется для нового нападения. Соответственно, речь идет об укреплении украинской армии и развитии новейших технологий.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что при рассмотрении вопроса о гарантиях безопасности для Украины речь идет о трех уровнях таких гарантий. Первый уровень - это непосредственно ВСУ. Второй уровень - это помощь от Коалиции желающих во главе с Великобританией и Францией. Третий - это присоединение США к Коалиции желающих - соответствующая поддержка, которую называют backstop.

Вас также могут заинтересовать новости: