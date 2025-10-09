Вопрос сбитого самолета Азербайджанских авиалиний был поднят первым, потому что он очень болезненный для Алиева и страны.

Путин не хочет, чтобы Азербайджан отдал свое накопленное оружие Украине и это одна из основных причин, почему кремлевский диктатор устроил встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Такое мнение высказал основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канала".

"У Азербайджана есть много оружия советских образцов. Они его скупали, собирали. И это оружие теоретически может оказаться в руках Украины. Потому что для Алиева была бы это очень выгодная сделка - просто и банально продать это оружие. Я думаю, что продажа была бы не Украине, а нашим союзникам, Евросоюзу. И оно могло бы оказаться в Украине, усилив нас. И сейчас Путин делает все, чтобы вернуть нормальные отношения с Азербайджаном", - сказал Нарожный.

Он отмечает, что Азербайджан важен для РФ и в плане возвращения влияния на Кавказ.

"РФ сейчас теряет свое влияние на Кавказе. Теряет очень быстро. Вспомним Армению, которая была членом ОДКБ. Но когда произошел конфликт Азербайджана и Армении, в этот момент Россия почему-то не поддержала Армению, хотя те просили о помощи. И сейчас Путин хочет сделать так, чтобы вернуть ну хоть какое-то влияние на эти территории", - пояснил эксперт.

Нарожный считает, что вопрос сбитого азербайджанского самолета был поднят как раз с той точки зрения, что это очень болезненная история для Алиева, а также Азербайджана в целом.

"Но самолет - это одна из проблем. Вторая проблема - это давление на азербайджанскую диаспору в РФ. Здесь я не знаю, как они будут это дело возвращать, потому что там очень серьезные пытки были тех людей, которых захватывали. И это давление там до сих пор сохраняется", отметил Нарожный.

А озвученные спикером Путина объяснения относительно самолета о том, что "две ракеты если бы попали, то они уничтожили бы самолет" эксперт назвал просто "смешными".

Отношения между Азербайджаном и Россией: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня на саммите в Душанбе президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поднял тему катастрофы пассажирского самолета Azerbaijan Airlines в декабре прошлого года. Российский диктатор фактически признал, что причиной катастрофы самолета Embraer-190 в Казахстане стала Россия. Но и обвинил Украину в этом инциденте, объяснив якобы ПВО России пыталась сбить украинские беспилотники. "Две ракеты, выпущенные системой ПВО России, не поразили самолет AZAL непосредственно, а взорвались в нескольких метрах", - заявил российский диктатор.

Недавно СМИ писали, что Азербайджан рассматривает возможность снятия эмбарго на поставки оружия Украине. Как отмечало издание caliber со ссылкой на собственные источники, эмбарго могут снять, если Россия продолжит наносить удары по энергетическим объектам Азербайджана в Украине. Речь идет о вооружении, которое находится в арсенале Баку.

