Путин тянет время и готовит ловушку для Трампа по традициям СССР, - Politico

Звонок назвали переломным моментом в переговорах о перемирии между Россией и Украиной, посредником которого выступил Трамп.

Россия медлит с полным прекращением огня в Украине. Но это не помешало Дональду Трампу и Владимиру Путину запланировать хоккейные матчи на будущее. Это самое большое достижение разговора двух лидеров, пишет Politico.

После 90 минут телефонного разговора с Трампом Путин дал наименьшую возможную уступку для ослабления трехлетнего наступления России на Украину, пообещав обменяться некоторыми пленными и прекратить нападения на электростанции и другую "инфраструктуру" на 30 дней.

Через час после звонка Киев и другие города Украины снова попали под удар России. Жилые дома по всей стране будут продолжать обстреливать из беспилотников и ракет, а кровавая линия фронта на востоке будет оставаться зоной убийств.

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Путин придерживался требований, казавшихся невозможными, главное из которых - прекращение любой иностранной военной помощи и обмена данными западной разведки с Украиной. Европейским лидерам и украинскому президенту Владимиру Зеленскому будет трудно обдумать эти условия - но это не означает, что Трамп в конце концов на них согласится.

"Мой сегодняшний телефонный разговор с президентом России Путиным был очень хорошим и продуктивным", - написал Трамп в социальных сетях. "Мы согласились на немедленное прекращение огня по всей энергетике и инфраструктуре, понимая, что мы будем быстро работать над достижением полного прекращения огня и, наконец, КОНЦА этой ужасной войны".

Неделю назад Зеленский и Трамп договорились передать Путину предложение о "немедленном" прекращении огня на 30 дней, чтобы прекратить все бои и атаки с воздуха, моря и вдоль всей линии фронта. Трамп сказал, что хочет, чтобы Путин быстро ответил положительно, и настаивал на мнении, что это произойдет.

Зато российский лидер заявил, что поддерживает эту идею в принципе, но продолжает оставлять оговорки относительно того, как она будет работать. Российская и американская "группы экспертов" теперь встретятся на Ближнем Востоке, чтобы попытаться ответить на некоторые из этих "технических" вопросов и достичь большего прогресса в направлении перемирия.

Ловушка для Трампа

Мэттью Шумейкер, бывший офицер разведки США и специалист по национальной безопасности, предупредил, что Трамп рискует сыграть на руку Путину, позволив России применить "классическую советскую тактику времен холодной войны" медленного ведения переговоров.

"Во время холодной войны американские лидеры часто сопротивлялись втягиванию в такие затянутые процессы, признавая, что они служили для Советского Союза тормозящими механизмами для перегруппировки или использования рычагов влияния", - сказал Шумейкер.

Бывший американский разведчик добавил:

"Трамп рискует попасть в эту историческую ловушку, поскольку задержки Путина могут позволить России укрепить свою позицию в военном и политическом плане, одновременно подрывая доверие к США и единство с союзниками".

Одним из потенциально тревожных признаков для Украины и ее европейских союзников стал тон официального зачитывания звонка из Белого дома. Далеко от того, чтобы махать пальцем на нежелание России начать полное прекращение огня, США описали звонок как положительный.

Выражаясь трамповским языком, в заявлении Белого дома приветствовали перспективу "огромных экономических соглашений" между Вашингтоном и Москвой. "Лидеры двух стран согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные преимущества", - говорится в сообщении.

Версия Кремля была еще более хрупкой, стремясь представить Россию как столь же важную супердержаву в геополитическом плане, поскольку США Вашингтон и Москва будут прилагать "совместные усилия" в кризисных горячих точках на Ближнем Востоке, одновременно налаживая сотрудничество в вопросах нераспространения ядерного оружия и глобальной безопасности.

"Была выражена взаимная заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире", - говорится в итоге разговора Кремля.

Хоккей?

Затем наступила странная часть. Звонок назвали переломным моментом в переговорах о перемирии между Россией и Украиной, посредником которого выступил Трамп. На самом деле, кажется, они с Путиным провели довольно много времени, обсуждая другие вещи.

"Был обсужден ряд идей, которые ведут к развитию взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", - говорится в сообщении Кремля. "Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, играющими в НХЛ".

Трамп не звонил Зеленскому, чтобы рассказать о деталях разговора с Путиным. Зато украинскому лидеру пришлось узнавать подробности звонка из СМИ. "Мы скептически настроены с точки зрения доверия к россиянам", - сказал Зеленский позже журналистам. "Доверия к Путину нет".

Перед выступлением лидеров США и России Зеленский в своем ночном телеобращении заявил, что Россия сознательно затягивает войну: "Уже неделю Путин не может выжать "да" на предложение о прекращении огня. Он говорит все, что хочет, но не то, что хочет слышать весь мир".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным обе стороны выпустили заявления.

В Вашингтоне сообщили, что Путин отверг полное прекращение огня на 30 дней, согласившись лишь на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру.

Тем временем в Кремле заявили, что Путин потребовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Киеву, назвав это "ключевым условием" для начала мирного урегулирования.

Впоследствии Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг заявление российской стороны о том, что Путин во время телефонного разговора требовал полного прекращения военной помощи и предоставления разведданных Украине.

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