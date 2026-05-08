Мировые цены на продовольствие бьют рекорды, и дальше может быть еще хуже

Говядина сейчас стоит дороже, чем когда-либо за всю историю наблюдений.

В апреле мировые цены на продовольствие поднялись до самого высокого уровня с февраля 2023 года, сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). По сравнению с мартом стоимость продуктов выросла на 1,6%.

Стоимость говядины поднялась до нового рекордного уровня на фоне высокого международного спроса, в частности со стороны Китая. В целом в апреле цены на мясную группу выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Сильнее всего выросли цены на растительные масла – из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива. Их стоимость увеличилась в апреле на 5,9% и достигла самого высокого уровня с июля 2022 года.

Подорожали все основные виды масла – соевое, подсолнечное, рапсовое и пальмовое. Одним из факторов стали повышенные расходы на энергоресурсы, которые увеличили спрос на биотопливо, изготовленное из органических материалов – таких как растения, богатые маслом.

Цены на сахар упали на 4,7% благодаря прогнозам значительного предложения в Бразилии, Китае и Таиланде.

Цены на зерновые выросли лишь умеренно благодаря достаточным запасам из предыдущих сезонов – на 0,8% по сравнению с мартом и на 0,4% по сравнению с прошлым годом.

В то же время ФАО прогнозирует сокращение посевов пшеницы в 2026 году, поскольку фермеры переходят на культуры, требующие меньшего количества удобрений, ввиду резкого роста затрат на производственные ресурсы.

Всего за полтора месяца войны в Иране стоимость посевной для украинских фермеров уже выросла на 20%. По оценкам, аграрии будут вынуждены ограничивать внесение удобрений, что негативно повлияет на объемы урожая в этом году.

Война на Ближнем Востоке должна завершиться к середине лета – иначе некоторым регионам мира грозит голод, а продукты значительно подорожают для всех, прогнозирует заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

