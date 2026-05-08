Мадяр намекнул, где Россия может получить 'оплеуху' на 9 мая

В СБС не видят смысла штурмовать московскую крепость ПВО.

Нецелесообразно наносить удары там, где есть усиленная противовоздушная оборона, а лучше ударить по военным целям в регионах, которые не имеют защиты. Об этом в интервью для The Guardian сказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

Он признает, что "символическое" нападение на Красную площадь 9 мая во время парада вызвало бы резонанс и попало бы в заголовки мировых СМИ. При этом добавил, что, вероятно, Украина нанесет "оплеуху" там, где российская противовоздушная оборона не так усилена.

"Зачем тратить беспилотники на "большую стену"? Если вы наносите удар по энергетическому сектору или военному делу, это лучший удар по периферии", – подчеркнул Мадяр.

Парад на Красной площади в Москве

Как сообщал УНИАН, парад на Красной площади в Москве впервые с 2007 года проведут без военной техники. В министерстве обороны России сказали, что это связано с "текущей оперативной обстановкой".

Кроме того, в этом году Россия значительно сократила военный парад 9 мая, на котором также не будет иностранных журналистов.

Как писал Der Spiegel, Москва отозвала приглашения для иностранных СМИ. Отмечалось, что Кремль по телефону отменил аккредитацию на парад 9 мая. По информации Der Spiegel, также отказали в аккредитации ARD, ZDF, Sky, информационному агентству AFP, итальянскому вещателю Rai и японскому NHK.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в Москве 9 мая акция "Бессмертный полк" состоится только в онлайн-формате. Власти РФ решили не проводить традиционное шествие в центре российской столицы.

По его словам, в этом году акция будет проходить "в электронном формате".

