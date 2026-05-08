Sony первой среди игровых гигантов открыто признала использование ИИ в разработке игр

Такие технологии уже применяются во внутренних студиях PlayStation, включая Naughty Dog.

Sony официально обозначила курс на активное внедрение искусственного интеллекта при разработке игр. Компания представила новую стратегию в рамках финансового отчета за 2025 год, подчеркнув, что ключевая роль по-прежнему остается за людьми.

Это заявление вызвало новую волну споров в игровой индустрии – особенно на фоне недавнего скандала вокруг Larian Studios. Глава студии Свен Винке признался, что студия-разработчик Baldur's Gate 3 использует генеративный ИИ в разработке новой игры Divinity. Позже от этой идеи отказались.

Теперь Sony подтвердила, что такие технологии уже применяются во внутренних студиях, включая Naughty Dog и San Diego. Среди технологий упоминается система Mockingbird, которая создает лицевую анимацию на основе данных захвата актерской игры, но делает это значительно быстрее традиционного процесса.

Другая технология Sony преобразует видеозаписи реальных причесок в 3D-модели с проработкой отдельных волосков. Это должно ускорить один из самых сложных и затратных этапов при создании персонажей. Дополнительно ИИ помогает автоматизировать рутинные задачи – от тестирования и QA до отдельных этапов 3D-моделирования.

Журналисты Wccftech отметили, что Sony стала крупнейшим игровым издателем, открыто поддержавшим использование генеративного ИИ при разработке игр. На фоне массовых увольнений в игровой индустрии и роста стоимости AAA-разработки тема ИИ становится все более болезненной. Многие компании признают, что ищут способы сократить расходы и ускорить производство игр за счет ИИ.

Пока Sony настаивает, что ИИ-технологии не призваны заменять людей. Но после заявления компании стало очевидно: использование ИИ при создании игр постепенно превращается из эксперимента в новый отраслевой стандарт.

Напомним, в начале 2026 года Google выпустила нейросеть, которая умеет генерировать игровые миры по текстовому запросу. Система генерирует окружение в реальном времени, предсказывая физику и реакцию мира на действия игрока.

