SpaceX начала отказываться от ракеты, которая сделала компанию 'монополистом'

В настоящее время Falcon 9 остается самой популярной ракетой на рынке коммерческих космических запусков.

Компания SpaceX постепенно отходит от эксплуатации своей самой успешной ракеты Falcon 9, которая подарила ей своего рода "монополию" на рынке. Об этом сообщает Ars Technica.

В прошлом году компания Илона Маска выполнила 165 запусков Falcon 9. В то же время в этом году, по словам президента SpaceX Гвинн Шотвелл, компания рассчитывает выполнить "примерно 140–145" запусков ракет Falcon.

На первый взгляд, падение не является критическим, однако оно отражает фундаментальные сдвиги, которые уже начали происходить на рынке ракетно-космических запусков. Они связаны с созданием компанией SpaceX революционной системы Starship, которая должна заменить Falcon 9.

Видео дня

"В этом году мы все еще проведем много запусков, но уже не так много, – сказала ранее Шотвелл. – А затем мы постепенно будем сокращать их количество по мере того, как Starship будет вводиться в эксплуатацию".

Первые признаки этого процесса уже заметны, особенно в районе мыса Канаверал во Флориде, откуда традиционно стартовала большая часть ракет SpaceX.

До декабря прошлого года компания регулярно запускала Falcon 9 сразу с двух площадок на побережье Флориды: стартового комплекса LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди и площадки SLC-40 на территории базы Космических сил США на мысе Канаверал.

Сегодня площадку LC-39A постепенно переоборудуют под запуски Starship. Для ракеты Falcon 9 площадка фактически уже выведена из регулярной эксплуатации, хотя, как и раньше, будет использоваться для запусков более тяжелой ракеты Falcon Heavy.

Falcon 9 не исчезнет в ближайшее время. Ракета, которая сделала SpaceX самой успешной космической компанией в мире, будет оставаться в эксплуатации как минимум до завершения программы МКС. Ранее вывод станции из эксплуатации планировался на 2030 год, но теперь, по мнению специалистов, это вряд ли произойдет раньше 2032-го.

В чем заключается преимущество Starship

Starship является самой большой по размерам, массе, мощности и грузоподъемности ракетой в истории. Предполагается, что на низкую околоземную орбиту ракета будет выводить груз массой более 100 тонн.

Но главная особенность Starship – это даже не номинальная мощность.

Главное преимущество системы Starship перед Falcon 9 заключается в ее полной многоразовости (Falcon 9 является лишь частично многоразовой), что в теории обеспечит снижение стоимости доставки грузов в космос и позволит выполнять запуски еще чаще.

Испытания Starship – другие новости

Испытания Starship проходят очень стремительно, и сегодня компания SpaceX уже готовится к новому тестовому полету, который станет знаковым. Главным событием этого этапа является переход к новой, усовершенствованной версии Starship V3, которая должна продемонстрировать новые возможности системы.

Ранее SpaceX продемонстрировала, что может осуществлять приводнение ускорителя Super Heavy, а также верхней ступени системы, в роли которой выступает сам корабль Starship.

Стоит сказать, что не все испытания Starship были удачными. Так, почти полным провалом закончились тесты системы в мае 2025 года, во время которых произошло разрушение корабля.

Вас также могут заинтересовать новости: