По его словам, часто использовать этот поезд начали в конце лета 2021 года.

В октябре 2022 года сотрудник Федеральной службы охраны президента (ФСО) Глеб Каракулов сбежал из России и рассказал о "спецпоезде" Путина.

Как рассказывает Каракулов, он ездил в "неподготовленные" резиденции Путина - места, где президент останавливался в зависимости от ситуации. Однако другие его коллеги были и в "постоянных" резиденциях - в частности, в Сочи, где, как выяснили журналисты, у Путина есть огромная резиденция на берегу Черного моря.

"Он [коллега] отвечает за радиосвязь и все объекты, которые планируются к посещению, он все их объезжает, проверяет. Я у него спрашиваю: дворец-то - он есть? Он говорит: "Ну да, есть как бы. Туда частенько езжу, связь проверяю"", - рассказал Каракулов.

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Кроме прочего, по его словам, он устанавливал спецсвязь и на "бронепоезд" президента, о существовании которого в начале зимы 2023 года рассказали журналисты.

"Это поезд под президента. Он начал появляться у нас в расписании где-то, наверное, в 2014 или 2015 году. Выглядит как обычный поезд, абсолютно такой же, как и все остальные, серые с красной полосой, поезда РЖД", - рассказывает Каракулов.

По его словам, часто использовать этот поезд начали в конце лета 2021 года. Самой часто посещаемой резиденцией Путина Каракулов при этом называет Валдай.

Спецпоезд для Путина - подробности

Для бронепоезда российского диктатора Владимира Путина создали специальные платформы и ветку железной дороги. Руководителя сооружения спецобъектов недавно отправили в тюрьму.

Ко всем основным резиденциям Владимира Путина подвели железнодорожные пути и построили специальные охраняемые станции, закрытые для местных жителей.

Передвижение лидера РФ Владимира Путина на бронепоезде, вместо привычных ему самолетов, на которых диктатор разъезжал ранее, стало настоящей головной болью для россиян.