В РФ, похоже забыли, как в 2015 году Турция уже сбивала российский самолет, и тогда Кремль ответил не войной, а эмбарго на турецкие помидоры.

На днях президент США Дональд Трамп допустил возможность сбития российских самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО. Теперь в России обещают НАТО войну, если они действительно будут сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.

Так, во время интервью французскому радио RTL посла России во Франции Алексея Мешкова спросили, что он думает о заявлении Трампа относительно российских самолетов. Российский дипломат, не колеблясь, заверил, что "это была бы война".

При этом он заявил, что авиация западных стран якобы делает то же самое.

Видео дня

"Знаете, есть много самолетов НАТО, которые нарушают российское воздушное пространство, (...) это случается довольно часто. После этого их не сбивают", - сказал Мешков.

На вопрос о вторжении российских дронов в европейское небо в последние недели, российский посол отрицает, что такое было.

"Россия не делает этого, ни с кем не играет. Это не очень в нашем стиле", - сказал он и пожаловался, что Запад "много раз обманывал" Москву.

Российские самолеты и дроны в небе стран НАТО

Как писал УНИАН, на прошлой неделе три российских истребителя вторглись в воздушное пространство Эстонии. Отгонять их пришлось итальянским F-35, дислоцированным в регионе. После этого инцидента президент Чехии заявил, что вообще-то в таких случаях самолеты-нарушители можно сбивать. Он призвал НАТО к "военному ответу".

Между тем Польша, которая подверглась вторжению двух десятков российских дронов в начале сентября, решила изменить свое законодательство, чтобы польская авиация могла без согласия НАТО сбивать российские дроны и ракеты над территорией Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: