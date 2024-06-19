Дипломат также напомнил, что партнеры Украины зависят от нас в не меньшей степени, чем мы от них.

Украина зависит от поставок оружия из США и других западных стран, но это лучшая ситуация, чем у России, которая зависит от поставок оружия из Северной Кореи. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC.

"Я твердо считаю, что если Россия скатилась до зависимости от Северной Кореи, мы в гораздо лучшей форме, если нам надо зависеть от Соединенных Штатов, Германии и других", - отметил он.

Вместе с тем украинский министр отметил, что западные союзники также зависят от Украины - от ее способности остановить российского агрессора.

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"Если мы проиграем, а Путин выиграет, масштаб проблем, с которыми столкнутся наши союзники по всему миру, будет неизмеримо большим, чем те проблемы, с которыми они сталкиваются сейчас. И я уверяю вас, что партнеры и союзники понимают это", - добавил он.

Кулеба привел пример Нидерландов, где на выборах победила партия, которая в предвыборной борьбе стояла с лозунгами против военной помощи Украине.

"Все жаловались, что Нидерланды повернутся спиной к Украине, но этого не случилось, новая коалиция была сформирована и поддержка Украины снова подтверждена в коалиционном соглашении", - подчеркнул дипломат.

Путин ездил в КНДР за оружием

Как писал УНИАН, сегодня состоялся распиаренный россиянами визит Владимира Путина в КНДР - первый за последние более чем два десятилетия. Во время встречи диктаторы подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в том числе и военном сотрудничестве.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко убежден, что главной темой визита были не столько новые поставки артиллерийских боеприпасов, которые продолжаются с осени, сколько начало поставок боевой техники. Россия уже почти исчерпала старые советские запасы бронетехники, а собственное производство не успевает покрывать потери.

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