Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

Правитель РФ Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР".

Как пишут российские СМИ, документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.

По словам Путина, Россия "не исключает для себя развития военно-технического сотрудничества с КНДР" в связи с подписанным договором.

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В то же время Ким Чен Ын утверждает, что указанный договор носит миролюбивый и оборонительный характер. Он назвал Россию "самым честным другом и соратником", а Путина - "самым дорогим другом корейского народа".

Визит Путина в КНДР: что известно

Этой ночью кремлевский правитель впервые за 24 года прибыл в Северную Корею. Визит продлится два дня, страны должны подписать договор о стратегическом партнерстве.

Накануне визита Путин опубликовал статью, в которой поблагодарил КНДР за поддержку России в войне.

Правитель РФ поехал к Ким Чен Ыну после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и саммита "Большой семерки", где западные лидеры продемонстрировали свою солидарность в отношении войны РФ против Украины.

Визит Путина в Северную Корею может иметь последствия далеко за пределами поля боя в Украине. Это значительный шаг к основанному на общей враждебности к Западу и его союзников партнерства, который расширяет возможности обоих лидеров и углубляет глобальные линии разломов, пишет CNN.

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