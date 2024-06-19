Ранее украинская сторона допускала их размещение за рубежом.

Истребители F-16, которые ВСУ получат от США, разместят на территории Украины. Об этом заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

Напомним, ранее украинская сторона допускала их размещение за границей.

"Двустороннее соглашение о безопасности, подписанное между США и Украиной, подтвердило тезис о том, что мы хотим помочь Украине найти эти истребители. Они должны базироваться на Украине", - заявил Салливан во время интервью телекомпании PBS.

Видео дня

Истребители F-16 для Украины

Ранее прозувчала информация, что из переданных западными партнерами F-16 будет базироваться за рубежом в центрах подготовки пилотов и авиационного персонала.

10 июня начальник авиации командования Воздушных сил Сергей Голубцов объяснил, что зарубежное базирование нужно для резерва на случай неисправности или потребностей в техническом обслуживании самолета. Такой шаг позволит сохранить больше F-16, поскольку украинские аэродромы станут приоритетной целью для оккупантов.

Ранее издание The Times сообщало, что до конца года Украина может оказаться в ситуации, когда ее Воздушные силы будут иметь больше F-16, чем пилотов, которые могут ими управлять.

Вас также могут заинтересовать новости: