Александр Коваленко считает, что Путин приезжал просить в первую очередь боевую технику.

Северная Корея все еще располагает достаточно крупными запасами оружия, которые Владимир Путин может выпросить у Ким Чен Ына. И речь не столько о снарядах, сколько о боевой технике, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Первым делом аналитик опроверг возможность отправки подразделений армии КНДР на фронт в Украине, что пытается "разгонять" российская пропаганда. По его мнению, этот вариант маловероятен уже хотя бы из-за проблем языкового барьера, который будет сильно мешать на фронте.

"Не тысячи корейских спецназовцев пополнят российские войска, а сотни тысяч и даже миллионы боеприпасов. Это очевидно. Поставки артиллерийских боеприпасов 152-мм и 122-мм, реактивных снарядов 122-мм, мин 120-мм и 82-мм продолжатся", – считает Коваленко, комментируя подписанные в Пхеньяне договоренности.

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Кроме того, аналитик считает, что Путин добивается от Ына поставок военной техники, о чем не говорит даже российская пропаганда. По мнению Коваленко, запасы советской техники на российских складах исчерпаются уже в этом году, и агрессор уже не сможет восполнять потери в ней за счет складских запасов.

"В российских медиа разносят бредни про 100500 корейских спецназовцев и превозносят поставки снарядов и ракет в Россию, но умалчивают факт переговоров о технике. Поскольку, если его упомянуть, то таким образом признают опустошение складов и близость к полному истощению", – считает аналитик.

По подсчетам Коваленко, КНДР располагает солидными запасами советской техники:

танки Т-54/55 (до 2 тысяч) и Т-62 в местном варианте Чхонма-хо;

артиллерийские стволы 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46;

большое количество артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм;

реактивная 122-мм РСЗО – аналоги БМ-21 "Град";

до 10 тыс миномётов калибров 120-мм и 82-мм;

тысячи разных модификаций колёсных и гусеничных боевых бронемашин.

"Конечно, Ким Чен Ын не предоставит Путину столько, сколько тот просит. Одна из причин – Ын параноик, который верит в опасность для него от Японии, ЮК и США, а потому ему самому эта техника нужна для защиты. Но поделиться, по запредельной цене, конечно по-братски он сможет несколькими сотнями танков и даже тысячью-другой ББМ, требующих ремонта и давно не эксплуатируемых", – считает Коваленко.

Визит Путина в КНДР: последние новости

Как писал УНИАН, визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею больше напоминает шаг отчаяния, чем налаживание связей с союзником. Издание Time отмечает, что поездка несет определенные риски для самой России, поскольку грозит ухудшением отношений с главным политическим и экономическим партнером Москвы – Китаем.

По данным Time, Китай в целом не в восторге от того, чем является Северная Корея в ее нынешнем виде, и ему не нравится сближение Москвы с Пхеньяном. Особенно Пекин боится стать третьим в тихоокеанской "оси зла", которую формируют РФ и КНДР.

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