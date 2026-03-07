Израиль атаковал нефтяную инфраструктуру в Иране, - The Times of Israel (видео)

Под ударом оказались резервуары с нефтью.

Вечером в субботу, 7 марта, израильские истребители нанесли удар по нефтяной инфраструктуре Ирана. Об этом со ссылкой на источники пишет иранский ресурс Shafaq.

Израильское издание The Times of Israel сообщает, что удары были нанесены по трем резервуарам с нефтью. Часть из них находятся на западе Тегерана.

Под атакой был и объект, находящийся недалеко от иранской столицы, говорится в сообщении.

В целом, удары были нанесены по складам в районах Кухак и Шахран в Тегеране и в соседнем городе Карадж. В результате вспыхнули мощные пожары.

В сети публикуют видео с, как утверждается, последствиями израильских ударов:

Посол России в Великобритании заявил, что Москва не является нейтральной в отношении войны на Ближнем Востоке. По словам дипломата, Россия поддерживает Иран.

Между тем агентство Reuters пишет, что начало операции против Ирана может стать самым опасным просчетом президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Отмечается, что военная операция США и Израиля быстро переросла в региональную войну, которая грозит более длительным военным вмешательством со стороны Вашингтона. И последствия этого вмешательства выходят за пределы контроля американского лидера.

