Кувейт сокращает добычу нефти, объявив о форс-мажоре

Национальная нефтяная компания не сообщила, насколько она сократит добычу.

Кувейтская нефтяная корпорация начала сокращать добычу нефти в субботу, 7 марта. Компания объявила о форс-мажоре, что усугубило ранее начатое сокращение поставок нефти и газа из Ирака и Катара, поскольку война между США и Ираном блокирует поставки из Ближнего Востока.

Агентство Reuters пишет, что Kuwait Petroleum Corporation (KPC) объявила о форс-мажоре после того, как сократила добычу сырой нефти и объем переработки из-за конфликта на Ближнем Востоке. Национальная нефтяная компания не сообщила, насколько она сократит добычу. В феврале Кувейт добывал около 2,6 млн баррелей сырой нефти в день.

Компания заявила, что сокращение - превентивная мера и будет пересмотрено по мере развития ситуации, и что она готова восстановить уровни добычи, когда позволит ситуация.

KPC объявила о форс-мажоре из-за явных угроз со стороны Ирана в отношении безопасного прохода судов через Ормузский пролив, продолжающихся атак Ирана на Кувейт и "практически полного отсутствия" в Персидском заливе судов, способных перевозить сырую нефть и нефтепродукты, говорится в уведомлении.

Аналитики прогнозируют, что Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия также будут вынуждены сократить добычу в ближайшее время.

KPC - крупный экспортер нефти в Азию и крупный экспортер реактивного топлива в северо-западную Европу.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

2 марта Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. При этом Корпус стражей исламской революции в тот же день сообщил об атаке на нефтяной танкер, который "пытался пройти через него". Перекрытие пролива отразилось на рынке - цены на "черное золото" и топливо начали расти по всему миру.

При этол война на Ближнем Востоке может привести к росту цены на нефть до 150 долларов за баррель за две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут пройти через Ормузский пролив.

