Ученые ищут здоровых людей, которые готовы бесплатно пожить месяц в Альпах

Месяц в итальянских Альпах обычно означает расходы на проживание, питание и отпуск. В 2026 году небольшая группа волонтеров получит противоположные условия: бесплатное проживание, бесплатное питание и стипендию в размере 400 евро за проживание на высоте около 2300 метров, сообщает IDR.

Издание поясняет, что ученые в это время будут исследовать реакцию их организмов. В рамках исследования в итальянских Альпах здоровых взрослых разместят в горном приюте на четыре недели, чтобы изучить последствия длительного пребывания на высоте.

Сообщается, что исследование планируется провести в период с августа по сентябрь 2026 года в приюте Нино Корси в Национальном парке Стельвио.

"Волонтеры будут там не просто для того, чтобы любоваться пейзажами. На протяжении пребывания исследователи будут следить за работой сердца и легких, обменом веществ, сном, аппетитом и выносливостью участников", – говорится в статье.

По данным Eurac Research, большинство исследований влияния высоты сосредоточивались на значительно больших высотах, хотя немало людей, живущих в горных районах, проживают на высоте ниже 2 500 метров.

"Это создает разрыв между исследованиями экстремальных высот и горными условиями, в которых люди на самом деле живут, путешествуют и тренируются", – объясняет издание.

Официальный проект Moderate Altitude Healthy Exposure (Здоровое пребывание на умеренной высоте, – прим. ред.) (MAHE), который реализует Eurac Research через свой Институт горной экстренной медицины, сосредоточен именно на этом пробеле.

Важность нового исследования

Приводятся данные, что более 200 миллионов человек постоянно проживают на высоте свыше 2000 метров, а еще больше посещают подобные высоты для пеших прогулок, катания на лыжах, работы или тренировок на выносливость.

Однако, по данным Eurac Research, большинство исследований проводилось на высоте от 3400 до 5000 метров, где влияние разреженного воздуха сильнее, но менее репрезентативно для повседневной жизни в горах.

Издание отмечает, что на высоте пониженное атмосферное давление означает, что с каждым вдохом организм получает меньше кислорода. Это может повлиять на физическую и умственную работоспособность, а на еще больших высотах – вызвать горную болезнь.

Условия участия для волонтеров

Издание сообщило, что к исследованию привлекут 24 человека, которые обычно проживают вблизи уровня моря.

В рамках основной фазы они проведут четыре недели в горной хижине на высоте от 2 000 до 2 500 метров. Их питание и физическая активность будут контролироваться, чтобы исследователи могли отделить влияние высоты над уровнем моря от изменений в повседневных привычках.

Добавляется, что исследование будет состоять из трех этапов. Сначала участники проведут неделю в Силандро, на высоте 720 метров, где исследователи соберут исходные данные.

После этого они переедут в приют Нино Корси, расположенный на высоте около 2 300 метров, для четырехнедельного пребывания в горах.

Отмечается, что последнюю неделю они проведут в Больцано, где пройдут медицинские обследования, чтобы выяснить, что изменилось после возвращения на более низкую высоту.

Издание объясняет, что такая схема исследования дает ученым не просто отдельный снимок состояния, а позволяет им сравнивать состояние каждого человека до, во время и после пребывания на высоте. В течение нескольких недель команда может наблюдать, как организм приспосабливается к пониженному уровню кислорода.

В публикации говорится, что такое предложение для волонтеров все равно может показаться привлекательным. Они смогут использовать свободное время для удаленной работы, учебы или отдыха в альпийской местности.

В то же время издание подчеркивает, что это полевые исследования, а не обычный отдых: контролируемое питание, установленный режим активности, регулярное тестирование и месяц жизни по протоколу исследования.

Кто может стать участником исследования?

Ученые не ищут элитных спортсменов или людей, которые уже привыкли к жизни в горах. К участию допускаются здоровые мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет.

Кроме того, волонтеры не должны находиться на высоте более 1 500 метров в течение месяца, предшествующего началу проекта. Это правило помогает исследователям начать работу с людьми, организм которых недавно не приспосабливался к высоте. В противном случае предыдущее пребывание на высоте может исказить результаты.

Интересные открытия ученых

