WP: Беспилотники РФ над Польшей стали испытанием и для НАТО, и для Трампа

Российские дроны проверили решимость НАТО и усилили оборону восточного фланга альянса.

Вторжение российских беспилотников в польское воздушное пространство стало серьезным испытанием решимости НАТО и президентской дипломатии Дональда Трампа, пишет The Washington Post.

Когда журналисты в четверг спросили Трампа об инциденте, он отреагировал осторожно: "Возможно, это была ошибка", - пожал он плечами. "Но в любом случае, я не доволен тем, что что-то связано со всей этой ситуацией".

Американский президент уклонился от конкретной позиции и на следующий день, комментируя ситуацию на Fox News: "По Польше, я имею в виду, я не собираюсь никого защищать. Но относительно Польши - их на самом деле сбили, и они упали в польском воздушном пространстве. Но они все равно не должны быть близко к Польше".

Несмотря на невнятную реакцию Трампа, администрация США быстро подтвердила поддержку союзников. Посол США в НАТО заявил на X: "Мы поддерживаем наших союзников по НАТО перед лицом этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО". Президент Польши Кароль Навроцкий описал телефонный разговор с Трампом как "подтверждение единства альянса", а министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что "Польша может рассчитывать на дружбу и полную союзническую поддержку Соединенных Штатов".

НАТО также активизировался Генеральный секретарь Марк Рютте объявил о запуске операции "Восточный страж", к которой присоединились Дания, Франция, Великобритания и Германия, предоставив истребители и другие ресурсы для защиты восточного фланга альянса, включая страны Балтии. "Мы не можем допустить, чтобы российские беспилотники входили в воздушное пространство союзников", - подчеркнул Рютте, назвав вторжение "безрассудными и неприемлемыми".

Издание пишет:

"Американский президент мог бы быть таким же прямолинейным. "Способность дойти до предела, не вступая в войну, - это необходимое искусство", - известное высказывание Джона Фостера Даллеса. "Если вы не можете овладеть этим, вы неизбежно попадете в войну".

Инцидент еще раз подчеркнул, что любая неосторожная риторика в вопросах безопасности НАТО может стать испытанием не только для альянса, но и для самого президента США.

Налет дронов РФ на Польшу

Российские беспилотники вошли в воздушное пространство Польши, став первым масштабным воздушным вторжением на территорию НАТО. Инцидент не вызвал применения статьи 5, но проверил решимость союзников.

Более 19 дронов были сбиты, тогда как одновременно по украинским городам РФ запустила сотни беспилотников и десятки ракет. НАТО отреагировало оперативно, усилив патрулирование восточного фланга альянса и привлекая боевые самолеты союзников.

