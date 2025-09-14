Переброска сил Альянса в Польшу будет осуществляться в рамках операции "Восточный страж".

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о предоставлении согласия на присутствие на территории страны военных подразделений иностранных государств-членов НАТО.

Об этом сообщило Бюро национальной безопасности Польши в социальной сети X.

"Президент Республики Польша Кароль Навроцкий подписал резолюцию о предоставлении согласия на присутствие на территории Республики Польша компонента иностранных сил из Организации Североатлантического договора (НАТО) в качестве подкрепления Республики Польша в рамках операции "Восточный страж"", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что постановление президента Польши имеет конфиденциальный характер.

Операция "Восточный страж": что известно

Как сообщал ранее УНИАН, 12 сентября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о запуске операции "Восточный страж". Ее начинают с целью усиления обороны восточного фланга Европы, и эти меры являются ответом НАТО на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши в ночь на среду, 10 сентября. К операции планируют привлечь ряд ресурсов от союзников, включая Данию, Францию, Великобританию, Германию и другие страны.

Впоследствии и Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявил о старте операции НАТО "Восточный страж", призванной усилить оборону восточного фланга Альянса. Также ведомство опубликовало кадры посадки французского транспортного самолета A400 на аэродроме в городе Миньск-Мазовецки. Он доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.

