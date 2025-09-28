По словам обозревателя издания, РФ начала другую войну против ЕС, не такую, как в Украине.

Каждое нарушение воздушного пространства стоит России несколько тысяч долларов на топливо, тогда как каждая реакция НАТО стоит миллионы долларов на вылеты истребителей и экстренные заседания. Однако больше всего альянс теряет в плане авторитета, когда союзники имеют слабый и нерешительный вид на фоне таких угроз. Такое мнение высказал обозреватель New York Post Эндрю Чахоян.

"Москва продолжает предлагать тот же выбор: действовать или сдаться. И каждый раз, когда Запад колеблется, блеф становится все труднее распознать. Российские самолеты не бомбили Таллинн; беспилотники над Польшей не несли никакого боезапаса. Вторжение над Данией и вблизи Аляски окутаны туманом правдоподобного отрицания - достаточно серьезного, чтобы поднять истребители, но достаточно неоднозначного, чтобы избежать последствий. И именно в этом суть. Москва ведет против Запада войну другого типа. Не такую, как та, которую она начала в Украине", - подчеркнул автор материала.

По словам Чахояна, целью таких провокаций является отсутствие реакции НАТО. Он отметил, что всем было бы лучше, если бы Кремль только проверял обороноспособность альянса, но он применяет рефлекторный контроль в большом масштабе - принуждение врагов самоустраниться, прежде чем они самоуничтожатся.

"Россия не заинтересована в кинетическом противостоянии, но стремится ослабить нашу коллективную способность мыслить, действовать и организовывать оборону. Дроны и самолеты являются смертельным оружием, но в небе НАТО они являются топливом для другого вида войны - той, в которой Москва считает себя победителем", - добавил обозреватель издания.

В то же время он отметил, что РФ не имеет реалистичного пути к победе над НАТО на поле боя, ведь она вторглась в страну, которая в четыре раза меньше ее, и, как сказал президент США Дональд Трамп, "в течение трех с половиной лет бесцельно ведет войну, на победу в которой настоящей военной мощи понадобилось бы меньше недели".

"Но дальше на Запад целью Москвы является не борьба, а то, чтобы однажды мы проснулись и обнаружили, что гарантии НАТО утратили силу, институты Европейского Союза разрушены, а трансатлантическая солидарность исчезла. России не нужно стрелять, если она сможет убедить европейцев, что защищаться не стоит", - считает автор публикации.

По информации Gallup, только 32% россиян и 41% американцев готовы воевать за свою страну, по сравнению с 62% украинцев. Средний показатель по ЕС составляет лишь 32%.

"Это психологическая территория, на которой Россия ведет войну. Слабым местом НАТО является политическая сплоченность, прежде всего по статье 5. Дискредитируйте эту гарантию взаимной обороны, и альянс распадется на части и придет в упадок под тяжестью собственных колебаний", - отметил Чахоян.

Эксперт подчеркнул, что "гибридная война" является худшим термином для того, что сейчас происходит. Каждое нарушение воздушного пространства, на которое реагируют сформулированным осуждением, а не глубокими ударами по вражеским аэродромам, дает Москве именно то, чего она хочет.

"Россия надеется выиграть психологическую, политическую и информационную войну. А Запад даже не выходит на поле боя. Москва также продолжает провоцировать своих соседей, чтобы подкрепить тщательно культивируемую в стране нарративную линию: Россия уже ведет войну с коварным, безжалостным и кровожадным Западом. Она не может воевать с Украиной, потому что, по словам Путина, Украины не существует. Следовательно, Мать-Россия должна воевать с НАТО", - подчеркнул обозреватель.

Однако, по словам автора публикации, такая выдумка требует доказательств, которые предоставляют дроны, заходящие в воздушное пространство Европейского Союза.

"Независимо от того, что делает НАТО, кремлевские пиарщики подают это одинаково: "Видите? Враг у ворот". Эта мнимая война легитимизирует реальную войну в Украине. Она помогает Путину превратить поражение в вызов, стагнацию в стратегию, а неудачную инвазию в героическое сопротивление против врага, которого никогда не было. Она также создает возможность сохранить лицо", - высказался Чахоян.

Эксперт подытожил, что восстановление мира силой - это единственный жизнеспособный путь, однако свободный мир продолжает идти не по нему.

"Обращение Польши к статье 4 может свидетельствовать о движении в правильном направлении, как и громкое сообщение Трампа, но в конечном итоге решающее значение будут иметь не слова, а действия", - заверил обозреватель издания.

Возможная война между Россией и НАТО - что пишут западные СМИ

Ранее издание The New York Times рассказало, что будет, если Россия нападет на НАТО после Украины. Отмечается, что на протяжении многих лет Москва прощупывала оборону НАТО с помощью саботажа, кибератак и дезинформации, однако теперь Россия осуществляет более наглые методы.

"Проблема в том, что, хотя в Вильнюсе и Варшаве знают, что они следующие, гораздо сложнее убедить население на западе в уязвимости НАТО, поскольку американцы уже сдались", - отметил историк Ниал Фергюсон.

В то же время в CNN назвали три опасности гибридной войны Путина против Европы. По словам обозревателя издания, Москва начала эскалировать гибридную агрессию против Европы только после очень дружественного визита Путина в Китай.

"Эти гибридные атаки - намеренно или по стечению обстоятельств - навязывают рядовым европейцам ощущение цены за постоянную поддержку Украины их правительствами. За последний месяц Европа получила новый набор дорогих забот, для которых нет простого виновника или дешевого решения", - добавил он.

