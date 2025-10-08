Более миллиона российских солдат были ранены или убиты во время войны, а вторжение также привело к значительным потерям среди российского офицерского корпуса.

В понедельник, 6 октября, был опубликован документ Министерства обороны России, который раскрыл потери Российской Федерации на войне в Украине в 2025 году. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что в докладе представлена ​​разбивка погибших и раненых российских военных по каждой группировке, действующей в Украине. Информация, опубликованная организацией, которая помогает военнослужащим Вооружённых сил России безопасно сдаваться в плен украинским военным, показала, что с января россияне потеряли более 280 000 человек. Независимая оценка, проведённая "Медузой" и Русской службой BBC, показала, что в 2025 календарном году россияне потеряли около 219 000 человек. Эти данные свидетельствуют о разрушительных последствиях российского вторжения в Украину.

Также временем Россия потеряла десятки миллиардов долларов военной техники и оборудования. Две трети танковых сил России, существовавших до вторжения, были уничтожены, а украинцы потопили или повредили почти половину российского военно-морского флота на Чёрном море. По оценкам, Российская Федерация потеряла сотни миллиардов долларов из-за международных санкций.

Видео дня

В ходе российского вторжения в Украину сотни тысяч российских военнослужащих были призваны на войну. Среди них были как молодые и неопытные солдаты, так и ветераны и старшие офицеры.

Отмечается, что российское правительство также мобилизовало тысячи российских мужчин для участия в войне. В результате эти российские граждане были вынуждены участвовать в продолжающемся военном вторжении. Более миллиона российских солдат были ранены или убиты во время войны, а вторжение также привело к значительным потерям среди российского офицерского корпуса.

Согласно исследованию, проведенному "Медиазоной" совместно с "Медузой" и Русской службой BBC, во время войны погибло почти 6000 российских старших офицеров. Двенадцать из них были генералами российской армии. Исследование также показало, что больше всего война затронула российских мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. Эндрю Д’Аниери, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета, сказал:

"Российские мужчины в возрасте около тридцати лет, безусловно, составляют самую большую демографическую группу потерь с российской стороны. Это мужчины, которые скоро вступят в свой расцвет карьеры. Вместо этого солдаты-добровольцы, известные как контрабанщики, выбрали огромные первоначальные выплаты, предлагаемые правительством за участие в боевых действиях и смерть в Украине".

Отмечается, что хотя служба в российской армии во время войны сопряжена со многими рисками, стимулы, предоставляемые российским правительством, способствовали увеличению числа новобранцев, что свидетельствует об эффективности стратегии. Это связано с тем, что в настоящее время Россия переживает высокий уровень инфляции и экономической неопределённости. Кроме того, средняя месячная зарплата в России составляет 1273 доллара США, а это означает, что российские солдаты, воюющие в Украине, зарабатывают почти вдвое больше, чем в среднем по стране.

По словам Д’Аниери, в этом есть и побочный эффект. В российской экономике будет меньше квалифицированных и полуквалифицированных рабочих, которые могли бы производить продукцию для экономики и содержать семьи. Это оказывает серьёзное негативное влияние на российскую экономику в долгосрочной перспективе. Эти проблемы вряд ли будут решены, если война продолжится.

Важно, что некоторые из этих признаков уже присутствуют: Российская Федерация уже сталкивается с нехваткой рабочей силы в гражданских отраслях. Фонд Карнеги сообщил, что промышленные предприятия в России загружены лишь на 81%, что ещё раз демонстрирует влияние потерь российских военных на российскую рабочую силу.

"Агрессивная война Путина против Украины наносит серьёзный ущерб будущему России, приводя к неоправданной гибели сотен тысяч солдат на фронте и эмиграции некоторых из лучших и самых одарённых молодых людей России", - заявил доктор Брайан Тейлор, директор Института Мойнихана при Сиракузском университете.

Война в Украине - потери РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о текущем ходе контрнаступательной операции Сил обороны Украины на Добропольском направлении: российские захватчики несут большие потери.

По его словам, с начала Добропольской операции россияне имеют уже более 12 тысяч потерь, и это только там, только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа. Из этих 12 тысяч у них более 7200 - безвозвратные потери.

Вас также могут заинтересовать новости: