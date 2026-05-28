После взрыва Каховской ГЭС природа устроила 'крупнейший экологический эксперимент'

Прошло почти три года после подрыва российскими войсками Каховской ГЭС, но последствия одной из крупнейших экологических катастроф в истории Украины до сих пор полностью не оценены. На месте бывшего Каховского водохранилища сейчас формируется новая природная экосистема – Великий Луг, который был затоплен еще в 1950-х годах во время строительства ГЭС.

Об этом говорится в авторском проекте журналистов "Суспільного", которые исследовали новую экосистему в Никопольском районе, исторической местности в нижнем течении Днепра – Великий Луг.

Украинские ученые и экологи называют происходящие здесь процессы "крупнейшим экологическим экспериментом". На территории, которая еще несколько лет назад была дном водохранилища, стремительно растет молодой лес, возвращаются птицы и дикие животные.

Эколог Вадим Манюк рассказал, что впервые увидел Великий Луг через несколько месяцев после подрыва дамбы и был шокирован масштабом изменений.

"Перед нами открылась панорама безграничного зеленого моря молодых ив. Было ощущение, будто увидел новую планету", – отметил он.

По словам ученых, ивы на месте бывшего водохранилища растут рекордными темпами – до трех сантиметров в сутки. Если в июне 2023 года исследователи фиксировали лишь 11 видов растений, то уже в 2025 году их количество превысило 300.

В то же время экологи подчеркивают: для экосистемы самого водохранилища подрыв ГЭС стал настоящей катастрофой. Значительная часть водной флоры и фауны погибла, а последствия загрязнения ощутили даже страны Черноморского региона.

Ситуацию осложняют постоянные российские обстрелы и атаки дронов. Из-за опасности ученые вынуждены сокращать экспедиции до минимума, а часть ранее заложенных исследовательских участков сейчас недоступна.

Украинские военные, работающие в этом направлении, рассказывают, что поймы Большого Луга уже покрываются густой растительностью, а территория постепенно меняет ландшафт.

По словам исследователей, если нынешний режим Днепра сохранится, экосистема продолжит стабилизироваться: будут формироваться новые острова, водоемы и места для гнездования птиц.

Однако пока линия фронта проходит вдоль Днепра, Великий Луг будет оставаться одной из наименее исследованных природных территорий Украины.

Возможно ли восстановить Каховскую ГЭС

Напомним, гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота считает, что Украина сможет восстановить Каховскую ГЭС после деоккупации. По его словам, она будет более мощной, ведь ранее были планы построить рядом с Каховской ГЭС еще одну станцию – ГЭС-2. Сейчас в планах – одна станция мощностью около 600 МВт.

В свою очередь руководительница направления "Вода" Всемирного фонда дикой природы WWF-Украина Оксана Коноваленко пояснила, что говорить о восстановлении Каховского водохранилища можно будет только после того, как бойцы ВСУ будут полностью контролировать юг. По ее словам, следует учитывать такие аспекты, как гидрологические, экологические, экономические и другие. Поэтому сейчас рассматриваются различные сценарии восстановления или трансформации водохранилища.

