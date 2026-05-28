Археологов удивила скрытая пещера на острове, в которой 8500 лет назад жили люди

Долгие годы многие ученые считали, что такие острова, как Мальта, слишком удалены для мезолитических охотников-собирателей.

Задолго до появления парусов, карт и компасов, небольшие группы охотников-собирателей, по всей видимости, пересекали открытые воды Средиземного моря, чтобы достичь Мальты почти 8500 лет назад. Об этом пишет Daily Galaxy.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, это открытие отодвигает известную историю человечества на острове примерно на 1000 лет назад и меняет представления исследователей о ранних морских путешествиях.

Доказательства получены в результате раскопок в пещере Латния на севере Мальты, где археологи обнаружили несколько артефактов. Исследователи из Института геоантропологии им. Макса Планка и Мальтийского университета утверждают, что это место указывает на многократную человеческую деятельность задолго до появления земледельческих общин на островах.

Интересно, что долгие годы многие археологи считали, что такие острова, как Мальта, слишком удалены для мезолитических охотников-собирателей. Сицилия, ближайший крупный материк, находится более чем в 100 километрах от Мальты, через открытое море. Без парусов или современных лодок такое пересечение казалось маловероятным, и новые находки говорят об обратном.

Пещера, полностью изменившая хронологию событий

Открытия были сделаны в пещере Латния в регионе Меллиха, где археологи несколько лет раскапывали различные слои осадочных пород. Их находки быстро бросились в глаза: очаги, каменные отщепы, толстые слои золы и огромное количество останков животных.

Очаги были особенно важны, поскольку они показали, что люди не просто ненадолго останавливались на острове. Они проводили там время, готовили еду и неоднократно возвращались на это место.

По словам профессора Элеоноры Скерри, возглавлявшей исследовательскую группу, археологи обнаружили "тысячи костей животных, многие из которых были обгоревшими". Они также увидели, что примерно четверть исследованных останков имела следы обгорания или обугливания. Эта деталь может показаться незначительной, но она помогла подтвердить, что приготовление пищи происходило внутри пещеры.

Отмечается, что до этого исследования самые ранние известные жители Мальты были связаны с неолитическими земледельческими группами. Новые данные указывают на то, что охотники-собиратели появились на острове гораздо раньше, чем предполагалось.

Обнаруженные на этом месте остатки пищи нарисовали удивительно подробную картину повседневной жизни. Археологи идентифицировали кости и раковины благородных оленей, черепах, птиц, рыб, тюленей, крабов, морских ежей и тысячи съедобных морских улиток. И некоторые из этих животных сегодня на Мальте уже не обитают. Джеймс Блинкхорн, один из авторов исследования, объяснил:

"Мы обнаружили останки тюленей, различных рыб, включая групера, и тысячи съедобных морских брюхоногих моллюсков, крабов и морских ежей, все, несомненно, приготовленные".

По его словам, и обгоревшие раковины и кости, разбросанные по всей пещере, подтверждают этот вывод.

Находки также показали, насколько гибкими были эти группы. Они полагались как на морские, так и на наземные ресурсы, чтобы выжить на относительно небольшом острове с ограниченными запасами. Эти люди не были земледельцами, приносившими с собой урожай или одомашненных животных. Они по-прежнему жили за счет охоты, собирательства, рыболовства и сбора дикорастущих продуктов.

Теперь исследователи по-другому смотрят на Средиземноморье

Интересно, что один из самых важных вопросов, поднятых этим открытием, - насколько тесно были связаны доисторические сообщества по всему Средиземноморью. Долгое время отдаленные острова часто рассматривались как изолированные места, ставшие доступными только после того, как земледельческие общества разработали более совершенные технологии. Сейчас Мальта выглядит гораздо менее отрезанной от внешнего мира, чем предполагали исследователи ранее.

Профессор Николас Велла из Мальтийского университета объяснил, что путешественники, вероятно, провели "несколько часов в темноте в открытом море" во время перехода из Сицилии. Даже двигаясь со скоростью около 4 километров в час, путешествие заняло бы много часов.

Ученые предполагают, что эти группы обладали практическими знаниями о море задолго до появления более поздних морских цивилизаций в Средиземноморье. Исследователи считают, что они использовали наблюдения и опыт, а не передовые инструменты для навигации.

В январе 2026 года в статью была внесена поправка к некоторым частям модели радиоуглеродного датирования, использованной в исследовании. Авторы заявили, что поправка не изменила основной вывод о том, что охотники-собиратели достигли Мальты раньше, чем появились первые земледельческие сообщества. Профессор Скерри добавила:

"Результаты исследования добавляют тысячу лет к доисторической эпохе Мальты и заставляют пересмотреть мореходные навыки последних европейских охотников-собирателей, а также их связи и влияние на экосистему".

