Берлин выделил технику, боеприпасы для систем ПВО и прочее.

Германия продолжает помогает Украине бороться с российскими оккупантами. Берлин выделил новый пакет военной помощи.

В пресс-службе немецкого правительства сообщили, что в последний пакет помощи вошла техника, боеприпасы и многое другое.

Полный список того, что вошло в пакет помощи:

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восемь гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

2 тысячи боеприпасов для самоходных зенитных установок GEPARD;

14 БПЛА-разведчиков VECTOR;

16 систем охраны границы;

три системы обнаружения дронов;

два седельных поезда 8x8 HX81;

два полуприцепа;

11 тысяч групповых модульных рационов.

Военная помощь Германии - что известно

14 мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил о пакете военной помощи для Украины общей стоимостью в 2,7 миллиарда евро, в который вошли танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

23 мая Германия передала ВСУ еще один пакет военной помощи, в который вошли автомобильная техника, беспилотники и многое другое.

2 июня издание Bild сообщило, что Германия поставит в Украину 66 новейших бронетранспортеров. Выбранные БТР в шесть раз дешевле колесных бронированных машин Rheinmetall.

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