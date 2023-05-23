Отмечается, что в пакет помощи вошла автомобильная техника и дроны.

Германия передала Вооруженным силам Украины еще один пакет военной помощи. Официальный Берлин автомобильную технику, беспилотники и многое другое.

По информации правительства Германии, Украина получила:

радиолокационную систему воздушного обзора TRML-4D;

бронированные мостоукладчики Biber - два;

беспилотники-разведчики Vector - 46;

антидронные системы - восемь;

пограничные автомобили - шесть;

весовозы 8х6 - два;

тягачи с полуприцепами - пять;

грузовики Zetros - восемь.

Отмечается, что радар TRML-4D работает при помощи радиолокационной технологии Active Electronics Scanned Array, который способен заранее выявлять различные типы воздушных целей - самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Всего он может обнаружить и сопровождать около 1500 целей в радиусе до 250 км.

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При этом беспилотник Vector имеет неподвижное крыло и способен взлетать и приземляться вертикально. Дрону не нужна пусковая катапульта или взлетно-посадочная полоса. Он способен работать по скорости ветра до 12 м/с.

Военная помощь от Германии - последние новости

14 мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом большом пакете военной помощи для Украины. Его общая стоимость составляет 2,7 миллиарда евро. По его словам, в пакет помощи вошли боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.

При этом отмечается, что Германия с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине помощь общей суммой в 17 миллиардов евро.

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