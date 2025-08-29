Фанатов сериала призывают успокоиться.

Amazon Prime Video пришлось успокаивать фанатов, которые занялись травлей актеров популярной подростковой драмы "Лето, когда я стала привлекательной".

В официальных аккаунтах сериала появилось видео со словами "Лето, когда мы начали вести себя нормально онлайн" и напоминание, что шоу - это лишь выдумка, однако люди, которые играют в нем, реальны. Все это происходит на фоне выхода финального сезона сериала.

По данным источников Variety, заявление решили опубликовать из-за обострения онлайн-буллинга. Несколько звезд сериала подверглись не только оскорблениям, но даже публичным угрозам смерти. Среди них - 25-летний актер Гэвин Касалежно, которого атаковали за его роль в сериале и якобы консервативные политические взгляды.

Главный директор Amazon TV Вернон Сандерс рассказал, что подобные ситуации случались и с актерами других шоу, в частности "Властелин колец: Кольца власти":

"У нас были подобные случаи с адаптациями, когда часть фанатской базы может быть очень активной, иногда размывая границу между персонажами и актерами или переходя границы. Мы ценим их страсть, но стараемся проактивно устанавливать, что считаем допустимым, а что - нет. Наши создатели и актеры ценят такой подход".

The Summer I Turned Pretty

Романтическая подростковая драма основана на бестселлере Дженни Хан. Сюжет вращается вокруг Изабель Конклин, которая проводит летние каникулы в семейном доме своих друзей, где оказывается между двумя братьями - Конрадом и Джереми Фишерами.

Сериал исследует темы первой любви, роста и семейных отношений. Первая серия вышла 17 июня 2022 года, а премьера третьего сезона привлекла 25 миллионов зрителей только в первые семь дней.

Кроме того, сериал достиг первого места по популярности на Prime Video во многих странах, включая Великобританию, Германию, Бразилию, Канаду и Польшу.

