Хотя Marder уже довольно старенькая машина, она имеет очень неплохие характеристики до сих пор.

Немецкая оружейная корпорация Rheinmetall готовит новую партию боевых машин пехоты для отправки в Украину. Об этом пишет издание RND.

"Компания объявила во вторник на своей производственной площадке в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), что получила заказ от Федерального министерства обороны на 20 боевых машин пехоты Marder", – говорится в сообщении.

Оружейники утверждают, что эти машины предназначены для Украины. Их отправят до конца июля. Столь сжатые сроки говорят о том, что речь идет об отправке машин, не требующих длительного капитального ремонта.

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Поставки немецких БМП в Украину

Marder (дословно — "Куница") – это достаточно старая БМП, созданная немецкими инженерами в конце 1960-х. Ее выпускали вплоть до 1975 года. Всего было выпущено более 2 тысяч штук. БМП Marder по ключевым параметрам защищённости превосходила всех своих современников и обладала высокой подвижностью. К тому же машины проходили несколько этапов модернизации

Ранее Германия поставила Украине 40 БМП Marder. Половину предоставил Бундесвер, т.е. немецкая армия, а вторую половину – сам завод Rheinmetall, у которого также есть запасы этих стареньких БМП. Эти машины были поставлены еще в марте, что подтвердил глава Минобороны Резников.

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