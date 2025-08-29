Ветеран стал героем документального фильма Front Row.

Герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны Александр "Терен" Будько вспомнил свое сотрудничество с голливудской звездой Сарой Джессикой Паркер и поделился деталями съемок их фильма.

В комментарии программе "ЖВЛ представляет" Александр признался, что производство фильма Front Row ("Первый ряд") не было для него сложным. По его словам, было более менее легко и комфортно из-за того, что это была экранизация его собственной истории.

"Съемки были несложными, это же документалка. Мы снимали просто все, что происходило: мои репетиции, какие-то прогулки, еще какие-то интерактивы", - заявил ветеран.

Также Терен поделился своими впечатлениями от работы со звездой сериала "Секс и город" Сарой Джессикой Паркер. Он рассказал, что старался не воспринимать актрису как "недосягаемую звезду", а относился к ней как к обычному человеку.

"На самом деле я не строю себе каких-то кумиров. Для меня абсолютно все люди равны: будь это Сара Джессика Паркер или это просто Илья, который пригласил меня в кино. Это две личности - абсолютно разные и абсолютно равные в жизни", - подчеркнул Александр.

Украинский военный добавил, что ему было очень приятно почувствовать поддержку от такой именитой личности, как Сара Джессика Паркер, а также стать частью важного проекта об Украине.

"Конечно, это приятно. Приятно представлять Украину на международных фестивалях. Приятно, что с такой точки зрения и такие люди доносят массам о нашей войне с врагом. Поэтому это для меня было более приятно, чем просто стоять с Сарой Джессикой Паркер", - отметил Терен.

Напомним, что недавно Терен резко отреагировал на слухи о своем ранении и рассказал всю правду о службе.

