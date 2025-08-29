Певица была амбассадором с 2021 года.

Известный украинский бренд сообщил о расторжении сотрудничества с певицей Настей Каменских после громкого языкового скандала.

В своем профиле в Instagram бренд ювелирных украшений "Золотой Век" сделал официальное заявление относительно амбассадорства Каменских. В компании сообщили, что "досрочно завершают рекламную кампанию" с артисткой. NK была лицом бренда с 2021 года.

"Опираясь на ценности и принципы компании "Золотой Век", мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас работают над обновленной концепцией рекламной кампании.

Стоит отметить, что решению компании предшествовали языковые скандалы, связанные с выступлениями Каменских в США.

В частности, сначала певица нарвалась на критику за исполнение русскоязычных хитов, а затем в сети завирусилось видео с ее заявлением о языке, которое также многих разозлило и удивило: "Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем...".

