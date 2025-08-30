Эксперт считает, что кардинальных изменений не стоит ожидать.

Сегодня может увеличиться объем сдачи валюты в обменники. В понедельник уже 1 сентября, в связи с этим родители школьников будут докупать то, что не успели или забыли приобрести, поэтому многие использует свои валютные заначки.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в субботу, 30 августа, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 41,00 до 41,30 гривни и продажа от 41,35 до 41,75 гривни.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 47,70 до 48,30 гривни и продажа от 48,35 до 48,70 гривни.

Видео дня

"Чтобы "не проиграть" при покупке/продаже евро, я бы посоветовал гражданам перед совершением операции промониторить ценники по евро в регионе, обойдя несколько обменников, чтобы выбрать оптимальный курс", - подчеркнул Козырев в своем прогнозе.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, регулятор установил на понедельник, 1 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,32 гривни за доллар.

При этом по отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,20 гривни за один евро.

Вас также могут заинтересовать новости: