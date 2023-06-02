Как пишет Bild, поставки новых машин должны начаться уже в конце 2023 года.

Германия поставит в Украину 66 новейших бронетранспортеров, сообщает Bild.

Отмечается, что о факте поставок федеральное правительство Германии сообщило еще в среду, но ранее не указывалось, кто будет поставщиком этой техники.

Первоначально распространились слухи, что оружейный концерн Rheinmetall будет поставлять свои БТР "Fuchs". Однако позже стало известно, что контракт на производство получила компания FFG.

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На запрос BILD министерство обороны Германии заявило, что после оценки существующих предложений выбор пал на машины от FFG как на более экономное решение.

БТР от FF весит десять тонн, может перевозить двух членов экипажа и до восьми солдат, и в шесть раз дешевле колесных бронированных машин Rheinmetall.

Кроме того, отмечается, что украинская армия с конца 2022 года уже использует до 100 этих БТР. Как пишет Bild, поставки новых машин должны начаться уже в конце 2023 года, однако точная дата не указывается.

Германия и оружие для Украины

Ранее сообщалось, что Германия пока не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на запрос Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц обещал, что Украина уже в августе получит дополнительные боеприпасы для установок Gepard.

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