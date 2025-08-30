Дата 30 августа в Украине считается важным праздником с интересными обычаями.

Украинцам стоит запомнить дату 30 августа, ведь мы отмечаем важный праздник сегодня в Украине. В на всемирном уровне проводится несколько экологических и социальных инициатив. А по давним поверьям принято готовить много блюд.

Какой сегодня праздник в мире

Природоохранные организации назначают на эту дату День китовой акулы, призванный бороться с незаконным рыбным промыслом. Этот самый большой на планете вид рыб совершенно безопасен для человека, поскольку питается планктоном. А ООН установила 30 августа Международный день пропавших без вести, освещающий работу правозащитных и гуманитарных организаций.

Другие всемирные праздники сегодня включают День дальнобойщика, День изобретения электрического пылесоса и Ночь летучих мышей.

Самые известные рожденные в эту дату люди - художник Жак-Луи Давид, писательница Мэри Шелли, физик Эрнест Резерфорд, физико-химик Теодор Сведберг, предприниматель Уоррен Баффет и актриса Кэмерон Диас.

Какой сегодня праздник церковный

Современный православный календарь посвящает эту дату святителям Александру, Иоанну и Павлу Константинопольским, а также чудотворца Фантина Солунского. В старом стиле 30 августа - праздник иконописца Алипия Печерского и иконы Богородицы "Прибавление ума".

Какой сегодня праздник в Украине

Несколько родившихся 30 августа украинцев прославились на всю страну: поэт-юморист Павел Глазовый, историк Николай Ляхович, актриса Лариса Кадочникова и легкоатлет Богдан Бондаренко.

Официально наступает сегодня праздник День авиации Украины. В мирное время с ним поздравляли пилотов пассажирских суден. С началом войны украинцы чествуют воздушных асов, которые управляют военными самолетами и истребителями, а также отдают дань уважения погибшим летчикам.

Что сегодня за праздник в народе

В народных приметах эта дата описывается так:

если пожелтела липа, то ждите ранней осени;

утренняя роса принесет потепление;

много паутины на деревьях - к ясному небу;

если пропали пчелы и бабочки, то близятся морозы.

Народные обычаи даты были обусловлены тем, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих. На следующий день после Усекновения наши предки устраивали пышные застолья, куда приглашали как можно больше гостей. Люди верили, что чем сытнее и богаче будут блюда, тем благополучнее пройдет остаток года.

Главные обрядовые блюда в праздник сегодня - каша и выпечка из зерна нового урожая, а также овощные и фруктовые лакомства. В углу дома украинцы ставили сноп сена, украшенный цветами и венками.

Что нельзя делать сегодня

Всем людям стоит знать, какой праздник 30 августа опасный для мести, зависти и злых поступков - все они вернутся к человеку в тройном размере. Не стоит пересчитывать мелочь и делать крупные покупки, иначе начнутся финансовые проблемы.

