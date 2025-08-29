Съемки сериала пришлись на период обстрелов и блэкаута.

Известная украинская актриса Анастасия Цимбалару откровенно рассказала о худшем опыте в своей актерской карьере. По ее словам, это были съемки в сериале "Следователь".

На подкасте КиноUA Цимбалару призналась, что, хоть этот проект и сделал ее еще более узнаваемой, его производство было очень сложным. Тяжелее всего для актеров было сниматься после ночных обстрелов в условиях жесткого блэкаута.

"Проект пришелся как раз на декабрь-ноябрь прошлого года, когда каждую ночь у нас были страшные обстрелы, и был период, когда снова вернулись блэкауты. То есть ты всю ночь сидишь в паркинге, ты не спишь, разумеется, на утро ты в этом состоянии едешь работать 12 часов. То есть мы не спали от слова совсем. В то время, когда мы могли спать, мы прятались от ракет", - вспомнила актриса.

Как отметила Анастасия, условия на съемочной площадке были не слишком приятными. Из-за отсутствия света и отопления в павильоне было постоянно холодно. Актриса рассказала, что из-за этого немало людей из команды заболело, в том числе и она сама.

"Таких сложных условий, пожалуй, у меня никогда не было. Это был павильон, который не отапливался, где люди были в куртках, в шапках, в угах. Вы работаете голые, раздетые, у вас пар изо рта... Мы все очень страшно болели. Там уже на седьмой смене я была на антибиотиках с температурой 38. У девушек начались женские проблемы, потому что ноги в холоде постоянно", - прокомментировала Анастасия.

Также актриса добавила, что тогда чувствовала полное равнодушие со стороны части команды, из-за чего съемочный процесс становился еще более изнурительным:

