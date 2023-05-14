Германия с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине помощь общей суммой в 17 миллиардов евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом большом пакете военной помощи для Украины. Его общая стоимость составляет 2,7 миллиарда евро.

Об этом глава немецкого правительства написал в "Твиттере". Он подчеркнул, что Берлин будет оказывать Украине гуманитарную, политическую, финансовую поддержку, а также поддержку вооружением, пока это будет необходимо.

"Твой визит в Берлин является мощным сигналом, дорогой Владимир Зеленский. Уже 444 дня продолжается жестокая захватническая война России против Твоей страны... Мы не ослабляем нашу поддержку: Германия предоставляет новый пакет военной помощи общей стоимостью 2,7 млрд. евро, в том числе - боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T", - сказал Шольц.

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Как отмечает Liga.net, сегодня на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским Шольц отметил, что Германия с начала полномасштабного вторжения предоставила Украине помощь общей суммой в 17 миллиардов евро.

"Я повторял часто и повторяю сегодня: мы будем поддерживать вас столько, сколько это будет вам нужно... Мы не уменьшаем оборот. Только что мы приняли решение о новом пакете на 2,7 млрд евро. Вооруженные Силы Украины получат от нас "Леопарды", бронетранспортеры, системы IRIS-T", - сказал канцлер Германии.

Оружие для Украины от Германии - новости

Как сообщал УНИАН, по данным издания Spiegel, список нового вооружения для Украины достаточно большой. Ожидалось, что наше государство получит от Германии в "военном пакете" 30 танков Leopard 1; 4 системы ПВО IRIS-t-SLM (их дополнят 12 пусковыми установками IRIS-t-SLS и сотнями управляемых ракет системы); 20 БМП Marder; 18 колесных гаубиц; не менее 200 БПЛА для ведения разведки; 100 бронемашин и около 100 машин для логистической поддержки.

Как отмечало Главное управление разведки Минобороны Украины, вскоре наши разведчики получат 105 беспилотников "Vector" в рамках контракта с немецкой компанией Quantum-Systems. Это уже вторая партия таких дронов, профинансированная правительством Германии.

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