Есть как спокойные, так и более рисковые дизайны.

С наступлением осени многие хотят обновить свою бьюти-рутину. Маникюр не является исключением, поскольку он может идеально дополнять различные образы.

По мнению Who What Wear, холодная погода и сезон свитеров задают тон новым тенденциям: нас ожидают насыщенные, изысканные оттенки, легкие модификации классических трендов и минималистичные детали, которые выглядят чрезвычайно стильно. Вот топ-5 осенних оттенков:

1. Молочный белый

Молочные ногти доминировали весь 2025 год и пока не собираются сдавать позиций. Это классический цвет, который можно уверенно выбирать, если ломаешь голову над маникюром. Для достижения такого эффекта стоит использовать прозрачные и полупрозрачные лаки, которые надо наслаивать.

2. Глубокая вишня

Бордово-вишневый цвет - еще один вечный тренд осени. Глубокий, насыщенный оттенок с глянцевым финишем всегда выглядит дорого и элегантно. Идеально подходит для коротких ногтей, а также отлично смотрится на педикюре в осенне-зимний сезон.

3. Гороховый принт

"Горошек" продолжит быть популярным и этой осенью. Если в прошлом сезоне были модны классические черный и белый, то теперь дизайн приобретает осенние оттенки: коричневый и белый или нейтральная база с эффектом кошачьего глаза, украшенная черными горохами. Можно экспериментировать и с французским маникюром.

4. Сочетание разных дизайнов

Новый тренд позволяет выбирать разные дизайны на ногтях - ракушка, мраморный французский маникюр, хромированное золото. Главное подобрать цвета, которые гармонично сочетаются, чтобы образ оставался целостным и стильным.

5. Коричневый

Коричневый маникюр продолжает лидировать в 2025 году, особенно осенью. Этот темный оттенок идеально заменит черный, если он кажется вам слишком резким. Можно выбирать шоколадный, коричный или ореховый оттенок - любой вариант всегда выглядит стильно.

Напомним, ранее в тренде был маникюр "клубничное молоко". УНИАН рассказывал, почему именно такой цвет ногтей выбирали женщины.

