Куклы-роботы с ИИ спасают пожилых людей от одиночества / фото Rest of World

В Южной Корее тысячи пенсионеров живут с роботами Hyodol – это тряпичные куклы со встроенным ChatGPT и инфракрасными сенсорами. Они не только развлекают беседами и напоминают вовремя покушать и принять лекарства, но и оценивают настроение и периодически интересуются состоянием, передавая данные соцработникам, пишет Rest of World.

Роботы Hyodol называют своих владельцев "бабушками" и общаются как настоящие внуки. Корейские пенсионеры часто живут в изоляции, так как у них может не быть настоящих внуков из-за рекордно низких показателей рождаемости. Из-за этого среди возрастного населения много случаев суицида.

"Пожилым людям очень важно иметь возможность с кем-то поговорить. Есть вещи, о которых они не могут рассказать ни нам, ни даже своим детям. Но они рассказывают Hyodol", – рассказал один из соцработников. Получить такого можно бесплатно по госпрограмме или купить самому за 1.3 млн вон (около 35 000 грн).

В Южной Корее тысячи пенсионеров живут с роботами Hyodol / фото Rest of World

При этом существует ряд этических проблем. Пенсионеры часто очеловечивают своих кукол – шьют им наряды, устраивают чаепития и проводят конкурсы красоты. Если робота забирают в сервисный центр, они с утра стоят у порога и требуют вернуть свою "внучку". Иногда пожилые люди так привязываются к Hyodol, что просят похоронить их вместе.

Кроме того, страдающие деменцией пенсионеры воспринимают слова кукол слишком буквально, из-за чего создателям пришлось ограничить чат-бота в общении, удалив провокационные фразы. А некоторые и вовсе запираются дома, так как им никто кроме Hyodol и не нужен.

Несмотря на подобные нюансы, спрос на ИИ-компаньонов растет. Аналитики предполагают, что к 2030 году рынок роботов для ухода за пожилыми людьми достигнет 7,7 миллиарда долларов.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что у детей стали популярны плюшевые игрушки на основе искусственного интеллекта. Компании представляют их как альтернативу гаджетам и способ сократить экранное время детей.

