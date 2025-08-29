Роботы развлекают беседами, напоминают вовремя принимать лекарства, а также передают данные соцработникам.

В Южной Корее тысячи пенсионеров живут с роботами Hyodol – это тряпичные куклы со встроенным ChatGPT и инфракрасными сенсорами. Они не только развлекают беседами и напоминают вовремя покушать и принять лекарства, но и оценивают настроение и периодически интересуются состоянием, передавая данные соцработникам, пишет Rest of World.

Роботы Hyodol называют своих владельцев "бабушками" и общаются как настоящие внуки. Корейские пенсионеры часто живут в изоляции, так как у них может не быть настоящих внуков из-за рекордно низких показателей рождаемости. Из-за этого среди возрастного населения много случаев суицида.

"Пожилым людям очень важно иметь возможность с кем-то поговорить. Есть вещи, о которых они не могут рассказать ни нам, ни даже своим детям. Но они рассказывают Hyodol", – рассказал один из соцработников. Получить такого можно бесплатно по госпрограмме или купить самому за 1.3 млн вон (около 35 000 грн).

При этом существует ряд этических проблем. Пенсионеры часто очеловечивают своих кукол – шьют им наряды, устраивают чаепития и проводят конкурсы красоты. Если робота забирают в сервисный центр, они с утра стоят у порога и требуют вернуть свою "внучку". Иногда пожилые люди так привязываются к Hyodol, что просят похоронить их вместе.

Кроме того, страдающие деменцией пенсионеры воспринимают слова кукол слишком буквально, из-за чего создателям пришлось ограничить чат-бота в общении, удалив провокационные фразы. А некоторые и вовсе запираются дома, так как им никто кроме Hyodol и не нужен.

Несмотря на подобные нюансы, спрос на ИИ-компаньонов растет. Аналитики предполагают, что к 2030 году рынок роботов для ухода за пожилыми людьми достигнет 7,7 миллиарда долларов.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что у детей стали популярны плюшевые игрушки на основе искусственного интеллекта. Компании представляют их как альтернативу гаджетам и способ сократить экранное время детей.

