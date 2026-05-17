Путин наказывает венгров Украины за поражение Орбана, – The Times

Массированный удар России по украинскому Закарпатью, которое более четырех лет полномасштабной войны оставалось самым безопасным регионом страны, стал не только военным, но и политическим событием. Вероятно, это прямое следствие смены власти в соседней Венгрии, пишет The Times.
В публикации отмечается, что максимально удаленное от фронта и защищенное горами Закарпатье годами было камнем преткновения в отношениях Украины с Венгрией из-за большой венгерской общины в регионе. Издание также отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно использовал тему войны в своей предвыборной кампании, убеждая венгров Закарпатья, что победа его оппонента Петера Мадьяра на венгерских выборах будет означать "войну вместо мира".
Однако Мадьяр победил и 9 мая официально вступил в должность премьера Венгрии. И как только это произошло, российская армия нанесла массированный удар по Ужгороду и другим городам Закарпатья.
"Я была шокирована тем, что мы оказались под атакой. Это всегда было мирное место, самое спокойное во всей стране. Теперь война приближается к нам, и в Украине нет места, которое было бы безопасным", – рассказала изданию жительница Ужгорода.
Другая собеседница издания, 14-летняя жительница города Берегово, выразила убеждение, что российский удар по Закарпатью напрямую связан с событиями в Венгрии.
"Конечно, это произошло из-за смены правительства в Венгрии. С тех пор здесь больше не чувствуется безопасности", – сказала девушка.
Издание напоминает, что многие этнические венгры в Закарпатье годами поддерживали Орбана, который выдавал венгерские паспорта, а также финансировал образование, культурные центры и социальные программы для них в обмен на их голоса на выборах.
После российского удара новый премьер Венгрии Петер Мадьяр осудил атаку на Закарпатье и даже пообещал вызвать российского посла для объяснений. Ничего подобного его предшественник себе не позволял.
Заявление Мадьяра похвалил президент Украины Владимир Зеленский, а мэр Берегово Золтан Бабяк выразил убеждение, что приход нового правительства в Венгрии может означать "чистый лист" в отношениях между двумя странами.
В то же время эксперты призывают не делать поспешных выводов. Аналитик Ботонд Феледи отметил, что победа Мадьяра была прежде всего протестом против Орбана, а не свидетельством безоговорочной поддержки Украины в венгерском обществе.
Новый курс Венгрии
Как писал УНИАН, новая глава МИД Венгрии заявила, что Будапешт больше не будет использовать право вето для политического давления на ЕС и будет стремиться восстановить доверие партнеров в Евросоюзе и НАТО. Также она заявила, что Венгрия будет поддерживать сближение Украины с ЕС только с учетом собственных национальных интересов и продолжит требовать расширения прав венгерского меньшинства в Украине.
Также мы сообщали, что новое правительство Венгрии планирует пересмотреть условия сотрудничества с РФ в проекте достройки АЭС "Пакш", который выполняет "Росатом". Новое правительство хочет проверить "секретные контракты" и оценить реальную стоимость проекта, который давно считается символом тесных связей Будапешта с Москвой во времена Виктора Орбана.