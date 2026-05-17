Путин наказывает венгров Украины за поражение Орбана, – The Times

После поражения Орбана на выборах украинское Закарпатье стало мишенью российских атак.

Массированный удар России по украинскому Закарпатью, которое более четырех лет полномасштабной войны оставалось самым безопасным регионом страны, стал не только военным, но и политическим событием. Вероятно, это прямое следствие смены власти в соседней Венгрии, пишет The Times.

В публикации отмечается, что максимально удаленное от фронта и защищенное горами Закарпатье годами было камнем преткновения в отношениях Украины с Венгрией из-за большой венгерской общины в регионе. Издание также отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активно использовал тему войны в своей предвыборной кампании, убеждая венгров Закарпатья, что победа его оппонента Петера Мадьяра на венгерских выборах будет означать "войну вместо мира".

Однако Мадьяр победил и 9 мая официально вступил в должность премьера Венгрии. И как только это произошло, российская армия нанесла массированный удар по Ужгороду и другим городам Закарпатья.

Видео дня

"Я была шокирована тем, что мы оказались под атакой. Это всегда было мирное место, самое спокойное во всей стране. Теперь война приближается к нам, и в Украине нет места, которое было бы безопасным", – рассказала изданию жительница Ужгорода.

Другая собеседница издания, 14-летняя жительница города Берегово, выразила убеждение, что российский удар по Закарпатью напрямую связан с событиями в Венгрии.

"Конечно, это произошло из-за смены правительства в Венгрии. С тех пор здесь больше не чувствуется безопасности", – сказала девушка.

Издание напоминает, что многие этнические венгры в Закарпатье годами поддерживали Орбана, который выдавал венгерские паспорта, а также финансировал образование, культурные центры и социальные программы для них в обмен на их голоса на выборах.

После российского удара новый премьер Венгрии Петер Мадьяр осудил атаку на Закарпатье и даже пообещал вызвать российского посла для объяснений. Ничего подобного его предшественник себе не позволял.

Заявление Мадьяра похвалил президент Украины Владимир Зеленский, а мэр Берегово Золтан Бабяк выразил убеждение, что приход нового правительства в Венгрии может означать "чистый лист" в отношениях между двумя странами.

В то же время эксперты призывают не делать поспешных выводов. Аналитик Ботонд Феледи отметил, что победа Мадьяра была прежде всего протестом против Орбана, а не свидетельством безоговорочной поддержки Украины в венгерском обществе.

Новый курс Венгрии

Как писал УНИАН, новая глава МИД Венгрии заявила, что Будапешт больше не будет использовать право вето для политического давления на ЕС и будет стремиться восстановить доверие партнеров в Евросоюзе и НАТО. Также она заявила, что Венгрия будет поддерживать сближение Украины с ЕС только с учетом собственных национальных интересов и продолжит требовать расширения прав венгерского меньшинства в Украине.

Также мы сообщали, что новое правительство Венгрии планирует пересмотреть условия сотрудничества с РФ в проекте достройки АЭС "Пакш", который выполняет "Росатом". Новое правительство хочет проверить "секретные контракты" и оценить реальную стоимость проекта, который давно считается символом тесных связей Будапешта с Москвой во времена Виктора Орбана.

Вас также могут заинтересовать новости: