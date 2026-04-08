СМИ 'слили' детали 12-пунктного соглашения между Венгрией и Россией

В распоряжении журналистов оказались секретные документы российского правительства, раскрывающие масштабное сближение Будапешта и Москвы, сообщает Politico.
Как говорится в материале, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко утвердили план из 12 пунктов.
Соглашение охватывает ключевые направления – от поставок ядерного топлива до обмена артистами цирка. По имеющимся данным, оно было финализировано во время декабрьского саммита в Москве, который стал уже 16-м заседанием межправительственной комиссии.
Согласно документам, стороны договорились о следующих шагах:
- Энергетика: Российские компании получат зеленый свет на новые проекты в области электроэнергии и водорода в Венгрии. Также углубляется сотрудничество в сферах нефти, газа и атомной энергетики.
- Образование: Будапешт согласился рассмотреть "импорт" учителей из России для укрепления русскоязычного образования и открытия программ обмена для аспирантов.
- Культура и спорт: Правительство Венгрии поддерживает совместные мероприятия во всем – "от спорта до циркового искусства", несмотря на обвинения РФ в использовании культуры для пропаганды войны.
Лидер оппозиции Петер Мадяр уже успел воспользоваться этой информацией, заявив накануне воскресных выборов, что такие тесные связи с Кремлем являются "ахиллесовой пятой" действующего правительства. По его мнению, Орбан фактически совершает "откровенную измену" национальным интересам.
Как отмечается в материале, в документах есть предостережение, что эти связи не должны "противоречить обязательствам Венгрии перед ЕС". Однако риторика венгерского премьера свидетельствует об обратном.
Во вторник Bloomberg сообщил, что во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным в октябре 2025 года Виктор Орбан пообещал помощь "любым способом", сравнивая Венгрию с "мышкой", помогающей московскому "льву".
Сам Петер Сийярто на запрос журналистов ответил в привычной резкой манере. По его словам, "двустороннее сотрудничество Венгрии руководствуется национальными интересами, а не давлением со стороны чрезвычайно предвзятых либеральных мейнстримных СМИ".
Выборы в Венгрии
Ранее УНИАН писал, что Виктор Орбан начал готовить "ловушку" для своего главного оппонента Петера Мадяра на случай победы оппозиции.
В частности, он заблокировал кадровые назначения: ключевые государственные должности (в судах, прокуратуре и медиарегуляторах) были заполнены лояльными к партии "Фидес" людьми на срок до 9–12 лет.
Также он создал финансовые барьеры. По имеющимся данным, значительная часть государственных активов была передана под управление частных фондов, подконтрольных окружению Орбана.