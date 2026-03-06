РФ хочет оставить ЕС без газа: готовится глобально перенаправить свои энергопотоки

Вице-премьер РФ Новак подтвердил, что Европа может остаться без российского СПГ, ведь Москва договаривается с другими покупателями.

Россия готовится к радикальному развороту своего энергетического экспорта на Восток. Вице-премьер РФ Александр Новак объявил о желании перенаправить поставки сжиженного природного газа (СПГ) с европейского рынка в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает Reuters.

На фоне войны в Иране и возможных очередных санкций со стороны ЕС за агрессию против Украины Кремль не хочет ждать новых ограничений. Новак уже обсудил стратегию с крупнейшими энергетическими компаниями страны и объявил, что приоритет продаж сместился на Восток.

"Наши компании рассматривают возможности, не дожидаясь дальнейших ограничений со стороны Европы, заключить новые долгосрочные контракты с нашими партнерами и перенаправить часть газа из Европы в другие страны, в частности Индию, Таиланд, Филиппины и Китайскую Народную Республику", - сказал чиновник.

Видео дня

Переговоры с новыми покупателями уже ведутся. Россия ищет так называемые "дружественные страны". Новак подчеркнул, что речь идет о долгосрочных соглашениях. Москва надеется изменить логистику в ближайшее время, но остается открытым вопрос, хватит ли мощностей для такого масштабного маневра, акцентирует агентство.

Reuters отмечает, что на этой неделе диктатор РФ Владимир Путин пригрозил немедленно остановить поставки в Европу. Причина - резкий скачок цен из-за кризиса в Иране. Это больно ударит по ЕС, ведь Брюссель планировал полностью отказаться от российского СПГ только к концу 2026 года, а от трубопроводного газа - к осени 2027-го.

Ситуация на энергетическом рынке из-за войны в Иране

По сообщению Sky News, блокада Ормузского пролива может привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Увеличение цен на природный газ может вызвать ускорение инфляции в ближайшие месяцы.

Конфликт в Иране может привести к прекращению экспорта энергетических ресурсов странами Персидского залива "в течение нескольких дней". В Катаре предупреждают о ценах на нефть до 150 долларов за баррель.

В результате войны в Иране Китай остановил экспорт бензина и дизельного топлива. Правительство Китая приказало ведущим нефтеперерабатывающим компаниям страны приостановить экспорт этих видов топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: