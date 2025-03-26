Украинский лидер назвал несколько вещей, которых боится хозяин Кремля.

Российский диктатор Владимир Путин скоро умрет, тогда все закончится. Такое заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в интервью Eurovision News, говоря о страхах российского правителя.

"Дестабилизация его общества – это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять. Он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории – все это будет совокупность различных сил, если наши партнеры будут настолько сильными, какими есть. Если они захотят продемонстрировать не сверхсилы, а просто захотят продемонстрировать свои реальные силы. И если они будут давить на Путина, у него будет дестабилизация общества, он будет бояться этого. То есть Путин боится этого", – акцентировал Зеленский.

По его словам, есть еще одна вещь, которой боится правитель РФ – это потерять свою силу.

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"Это также от стабильности общества зависит, но и зависит от его лет. Он умрет скоро, это факт, и все закончится. То есть его вопрос он может закончиться до того, как он закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится. Ну и наедине остаться. Изолировать Путина с точки зрения политики не удалось до конца", – констатировал президент Украины.

Война РФ против Украины: это стоит знать

Несмотря на разговоры о готовности к перемирию, Россия продолжает терроризировать мирные украинские города. Вечером 26 марта под массированным ударом оказался Харьков, там прогремело не менее 15 взрывов. В городе повреждены многоэтажки, есть пострадавшие – в том числе дети.

Тем временем агентство Reuters сообщает, что Европа "отступила" от идеи отправить миротворцев в Украину. Страны Европы не готовы к такой миссии ни технически, ни политически. Теперь они ищут альтернативные варианты поддержки Украины.

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