Вместо восстановления демонтирована значительная часть старинного здания. Прокуратура открыла уголовное производство.

В центре Одессы коммерсанты уничтожили уникальное здание, которое является памятником архитектуры - усадьбу Гавсевича, сооруженную в 1903 году.

В Министерстве культуры и информационной политики Украины назвали произошедшее преступлением против культурного наследия.

Как отмечается, этот памятник находится на территории центрального исторического ареала и вскоре будет в пределах буферной зоны исторического центра Одессы, внесенного в ЮНЕСКО.

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По данным министерства, юридическим лицом (собственником здания) не выполнялся охранный договор, заключенный еще в 2018 году с департаментом культуры Одесской ОВА. Поэтому уже в январе 2023 года произошло разрушение части конструкций старинного здания. После этого между владельцем усадьбы и департаментом культуры города был согласован план проведения противоаварийных работ.

"На прошлой неделе владелец начал на объекте так называемые противоаварийные работы, которые не соответствуют согласованному плану. Фактически это - уничтожение памятника", - отмечают в ведомстве.

По состоянию на сейчас владельцу поступило распоряжение от профильного департамента военной администрации срочно прекратить любые работы на объекте и предоставить объяснения. В частности, о том, что происходит на "площадке" - что это за "противоаварийные работы", которые не соответствуют согласованной научно-проектной документации.

Сейчас, после визуальных обследований руин, структурные подразделения Одесского городского совета направили соответствующее обращение в правоохранительные органы. После этого прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного разрушения памятника (ч. 2 ст. 298 УК).

Как сообщил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев, в памятнике архитектуры, которая расположена возле Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, ранее располагался роддом №6.

По его словам, соответствующая комиссия 30 июня установила, что вместо аварийных работ демонтирована часть ограждающих и несущих конструкций памятника, перекрытия второго и третьего этажей восточной части здания, кровля и тому подобное.

"Мы направили повторное письмо в адрес Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины относительно проверки законности проведения работ по демонтажу конструкций на здании-памятнике и обратились в ОВА...", - отмечает специалист.

В мэрии уточняют, что площадь здания-памятника до разрушения составляла 1168,4 квадратных метра. Она принадлежит ООО "Универсал Директ" на основании договора купли продажи с 25 июля 2018 года.

Площадь земельного участка, на котором расположен объект, составляет более 0,27 га, и он передан в срочное платное пользование ООО "Городской андрологический центр" сроком до 19 марта 2039 года. Целевое назначение: для обслуживания и эксплуатации медицинского центра.

Авдеев настаивает на том, что, согласно Закону Украины "О регулировании градостроительной деятельности", проверки на объекте полномочная проводить Госинспекция архитектуры и градостроительства (Киев), ведь речь - о памятнике архитектуры местного значения.

"Департаментом культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОВА и ООО "Универсал директ" был заключен охранный договор на объект еще 12 октября 2021 года. Проект противоаварийных робот разработал НПЦ "Экострой", - отмечают в управлении государственного архитектурно-строительного контроля.

Как сообщил УНИАН один из депутатов Одесского городского совета, ООО "Городской андрологический центр" ассоциируют с известным бизнесменом Леонидом Климовым, который ранее был депутатом Верховной Рады от сейчас запрещенной "Партии регионов".

Уничтожение исторических зданий в Украине: война и безответственность власти

Как сообщал УНИАН, в 2021 году на улице Обсерватовной, 6 недалеко от Львовской площади в Киеве под прикрытием 30 титушек снесли усадьбу Барбана конца XIX века. На месте усадьбы вроде бы хотели построить торгово-развлекательный центр.

В том же году в Киеве состоялось самовольный снос исторического здания, а именно - дома Уткина, который находился по улице Симона Петлюры.

С началом полномасштабного вторжения к уничтожению исторических зданий недобросовестными застройщиками и собственниками при содействии коррумпированных чиновников "присоединились" и российские оккупанты. Так, в Лисичанске в результате вражеского обстрела уничтожено историческое здание, пережившее две войны.

В Одессе в результате ракетного удара россиян было повреждено историческое здание Одесского национального художественного музея. Этим ударом РФ поставила под угрозу исторический центр Одессы, включенный в предварительный список ЮНЕСКО. Также в результате еще одного ракетного обстрела пострадал Воронцовский дворец – памятник архитектуры национального значения.

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