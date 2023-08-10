В странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. В июне их число увеличилось почти на 46 000 человек, что на 1,1% чем в мае.
Согласно данным Евростата, по состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 70 тысяч украинских беженцев. Чаще всего люди выбирали Германию (28%), Польшу (24%) и Чехию (9%).
Отмечается, что наибольший прирост украинских беженцев за месяц зафиксировали в таких странах Евросоюза:
- Германия – 21 830 (+2,0%);
- Чехия - 9 050 человек (+2,7%);
- Ирландия - 3100 беженцев (+3,7%).
При этом в Польше (-13635; -1,4%) и Италии (-1005; -0,6%) поток беженцев наоборот снизился. Также в Евростате посчитали соотношение украинских беженцев к местному населению. Наибольшее количество наших граждан на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:
- Чехия – 32,2;
- Польша – 26,6;
- Эстония – 25,8;
- Болгария – 24,9;
- Литва - 24,7.
Среди получателей временной защиты в ЕС по состоянию на конец июня 98% были гражданами Украины, из них 46,6% – женщины, 34,4% – дети и 19% – мужчины.
Война в Украине - ситуация с беженцами
В начале лета Украинский институт будущего подсчитал, что количество населения Украины сократилось до 29 миллионов. При этом из них работает лишь треть.
Позже стало известно, что только 3% планируют уехать из Украины в случае тяжелой зимы.
В то же время по данным The Wall Street Journal, около 6,2 млн украинцев, выехавших из страны в начале полномасштабной войны, до сих пор остаются за границей. Каждые 100 тысяч из них снижают ВВП Украины на 0,5%.