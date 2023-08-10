Больше всего украинских беженцев в Германии и Польше.

В странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины, получивших статус временной защиты. В июне их число увеличилось почти на 46 000 человек, что на 1,1% чем в мае.

Согласно данным Евростата, по состоянию на 30 июня статус временной защиты в странах ЕС имели 4 млн 70 тысяч украинских беженцев. Чаще всего люди выбирали Германию (28%), Польшу (24%) и Чехию (9%).

Отмечается, что наибольший прирост украинских беженцев за месяц зафиксировали в таких странах Евросоюза:

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Германия – 21 830 (+2,0%);

Чехия - 9 050 человек (+2,7%);

Ирландия - 3100 беженцев (+3,7%).

При этом в Польше (-13635; -1,4%) и Италии (-1005; -0,6%) поток беженцев наоборот снизился. Также в Евростате посчитали соотношение украинских беженцев к местному населению. Наибольшее количество наших граждан на тысячу человек населения зафиксировано в таких странах:

Чехия – 32,2;

Польша – 26,6;

Эстония – 25,8;

Болгария – 24,9;

Литва - 24,7.

Среди получателей временной защиты в ЕС по состоянию на конец июня 98% были гражданами Украины, из них 46,6% – женщины, 34,4% – дети и 19% – мужчины.

Война в Украине - ситуация с беженцами

В начале лета Украинский институт будущего подсчитал, что количество населения Украины сократилось до 29 миллионов. При этом из них работает лишь треть.

Позже стало известно, что только 3% планируют уехать из Украины в случае тяжелой зимы.

В то же время по данным The Wall Street Journal, около 6,2 млн украинцев, выехавших из страны в начале полномасштабной войны, до сих пор остаются за границей. Каждые 100 тысяч из них снижают ВВП Украины на 0,5%.

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